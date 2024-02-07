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«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ
фото ілюстративне з відкритих джерел

Російські телеграм-канали повідомляють про потужний «приліт» по військовому заводі в Іжевську

В Білгороді сталося кілька «прильотів», на території одного з промислових підприємств виникла пожежа, а в Іжевську «запалав» військовий завод, повідомляють російські Telegram-канали. 

«Бавовна» в Білгороді

Близько 15:27 у Бєлгороді раптово пролунали вибухи – там попередили про ракетну небезпеку. Місцевим радили лишатися вдома, а попередження про обстріл транслювали навіть по телевізійних каналах.

«Приліт» стався на вулиці Комунальна в Бєлгороді. За нашою інформацією, ракета влучила в котельню заводу ЗБК-1 і цех металовиробів», - пише канал «Попіл».

Також повідомляється про прильоти і на інших вулицях міста. Зокрема один з боєприпасів вибухнув на території «вітамінного заводу». Уламками пошкодило адміністративну будівлю і автомобілі на вулиці.

Згодом стало відомо що один зі снарядів влучив по фурі на вулиці Робоча. Стверджується, що водій вижив.

Росіяни одразу ж повідомили, що на них здійснює атаку ЗСУ і знову класично списали гучні звуки на «роботу ППО». Однак частина російських ЗМІ пишуть, що влучання все ж було. За їх словами, снаряд потрапив у промислове підприємство, а саме у котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.

Офіційно російська влада ніяк не коментувала пожежу на заводі. Попри це, декілька фото, яких видно вогонь на території підприємства, все ж потрапило у мережу.

«Приліт» в Іжевську

Згодом російські телеграм-канали повідомили про потужний «приліт» по військовому заводі в Іжевську. Там начебто виробляють ракетні двигуни.

Як зазначається, вибух пролунав в районі полігону Воткінського військового заводу. На кадрах з чисельних відео видно, як в місці влучання щось дуже палає. Зарево від пожежі видно за багато кілометрів, місцеві мешканці публікують кадри в Мережі.

У російському МНС пізніше офіційно повідомили, що причиною займання, яке супроводжувалося потужним гулом, нібито були «технічні роботи» на Воткінському заводі.

Раніше у Білгороді стався блекаут і частина міста залишилась без світла. Як стверджує місцева влада, «блекаут» стався через технічне порушення в мережі. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи із перемикання.

Стало відомо, що Атаки дронів обвалили російську економіку.

Безпілотники нещодавно атакували НПЗ російських гігантів «Новатек» та «Роснефть». У результаті два великі експортно-орієнтовані нафтопереробні заводи – завод з переробки конденсату «Новатека» на узбережжі Балтійського моря і Туапсинський нафтопереробний завод «Роснефти» біля Чорного моря – повністю зупинили первинну переробку нафти. Спільно на ці два підприємства припадало майже 5% від середньодобового обсягу обробки в країні-агресорі в грудні-2023.

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Теги: пожежа влада ракета Telegram блекаут водій завод обстріл місцева влада вибух відео

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