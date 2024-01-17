«Південь» розповів про нову стратегію російських атак

Росіяни своїми атаками намагаються послабити сконцентрованість Сил оборони

Російські окупанти намагаються заплутати протиповітряну оборону України. Про це розповіла речниця Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Бачимо намагання розгалужити зусилля ППО та розосередити нашу сконцентрованість. Якщо аналізувати минулу нічну атаку, то там один дрон був на Кіровоградщину, один дрон на Миколаївщину, а потім пішли на Одещину», – повідомила речниця.

Гуменюк пояснила, що таким чином військові РФ намагалися проміряти, де і в який спосіб будуть працювати ЗСУ.

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«Можу зауважити, що в бойовій добі було застосовано не лише «Шахеди» вночі, але й за кілька годин ворог вчинив ракетну атаку. По Одещині був удар Оніксами, хоч у небі над Чорним морем імітувалася активність тактичної авіації. Всі ці хитрощі спрямовані на заплутування реагування систем ППО», – додала вона.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України.

До слова, триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.