Чи зможе США захиститись від ворожих ракет?

Огляд протиповітряної оборони США

Давайте поговоримо за протиповітряну оборону в США: «Залізний купол» можна називати не ізраїльським, а американо-ізраїльським комплексом. Бо це ж продукт роботи двох корпорацій з двох країн – американської Raytheon та ізраїльської Rafael.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розробка комплексу коштувала десь 2 мільярди доларів, і вони були оплачені за рахунок військової допомоги США для Ізраїлю.

І там, на території США, уже новий завод по виробництву зенітних ракет до «Залізного купола» будують, мають запустити в роботу в 2025 році, очікуваний обсяг виробництва – до 2 тисяч ракет-перехоплювачів Tamir, в тому числі й для американців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Армія США зараз має дві батареї «Залізного купола», які розміщені в Тихоокеанському регіоні, Корпус морської піхоти США планує купити 44 пускові установки та до 2 тисяч зенітних ракет теж на випадок «великої війни» з Китаєм.

Довідник The Military Balance 2023 вказує, що Армія США має в своєму розпорядженні загалом 480 пускових установок ЗРК M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE, неназвану кількість комплексів Nasams та 453 установки M1097 Avenger.

Нам виглядає, що це дуже багато (і частину з цього можна було б нам дати), але от самі американські військові так не вважають, на жаль.

В серпні 2023 року в Пентагоні заявили, що мають наявних усього 60 батарей Patriot, зведених в 15 батальйонів, і це все – і на територію США, і на закордонні бази теж.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А по-хорошому їм прямо зараз треба хоча би ще +5 батальйонів або + 20 батарей.

Бо мовляв, через певний некомплект пускові установки стоять на чергуванні в 1,5 раз довше за нормативний час, і відповідно обслуговувати треба частіше.

Ще у жовтні 2022 року американський аналітичний центр CSIS після перших масованих ракетних ударів по Україні дійшов до висновку, що наявна система ППО в США такі б удари могла би «пропустити» і не витримати.

Бо, наприклад, наявні загоризонтні РЛС в системі NORAD не можуть «бачити» російські далекобійні КР повітряного та морського базування.

Проблему із загоризонтними РЛС для NORAD американці якби й вирішують, але не те щоб високими темпами. Зводити нових 6 радарів США почнуть весною 2024 року, а до цього немала частина часу була витрачена і на проектні роботи, і взагалі-то на пошук та викуп підходящих земельних ділянок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для імітації російських КР на навчаннях американські військові використовують різні підручні засоби, наприклад – списані ще в 2006 році легендарні стелс-літаки F-117.

У випадку «великої війни» з Китаєм головною базою для США в Тихому океані стане острів Гуам площею 544 кілометри квадратні. Пентагон має честолюбний намір розбудувати там настільки потужну систему протиповітряної та протиракетної оборони, що це стало буквально «найбільш захищеним місцем на землі».

На такому маленькому острові американці збираються в наступні 5 років збудувати 20 масштабних об’єктів інфраструктури, для розміщення різних типів РЛС та комплексів Patriot, THAAD, «Залізний купол» та AEGIS. І тільки на 2024 рік Пентагон планує витратити 1,24 мільярди доларів на цей проект. Такими темпами, за 5-тирічку десь до 10 мільярдів доларів набіжить.

«Попередником» Atacms була оперативно-тактична балістична ракета MGM-52 Lance.

На 1990 рік було десь до 1000 таких ракет, у 1992 році комплекс був знятий озброєння. Ну а «залишки» по ракетам Lance американці аж до 2017 року відстрілювали для тренувань або ж відпрацювання технологій по Patriot.

***

Усім наведеним в цьому огляді кожен вільний скористатись відповідно до власних світоглядних позицій.

Але попередажаю, що на фото може бути оптична ілюзія: Вам здаватиметься, що то «Залізний купол» ЦАХАЛу, але то насправді «Залізний купол» Армії США на острові Гуам.