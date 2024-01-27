Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Чи зможе США захиститись від ворожих ракет?

glavcom.ua
«Залізний купол», що належить армії США
фото: пресслужба армії Сполучених Штатів

Огляд протиповітряної оборони США

Давайте поговоримо за протиповітряну оборону в США: «Залізний купол» можна називати не ізраїльським, а американо-ізраїльським комплексом. Бо це ж продукт роботи двох корпорацій з двох країн – американської Raytheon та ізраїльської Rafael.

Розробка комплексу коштувала десь 2 мільярди доларів, і вони були оплачені за рахунок військової допомоги США для Ізраїлю.

І там, на території США, уже новий завод по виробництву зенітних ракет до «Залізного купола» будують, мають запустити в роботу в 2025 році, очікуваний обсяг виробництва – до 2 тисяч ракет-перехоплювачів Tamir, в тому числі й для американців.

Армія США зараз має дві батареї «Залізного купола», які розміщені в Тихоокеанському регіоні, Корпус морської піхоти США планує купити 44 пускові установки та до 2 тисяч зенітних ракет теж на випадок «великої війни» з Китаєм.

Довідник The Military Balance 2023 вказує, що Армія США має в своєму розпорядженні загалом 480 пускових установок ЗРК M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE, неназвану кількість комплексів Nasams та 453 установки M1097 Avenger.

Нам виглядає, що це дуже багато (і частину з цього можна було б нам дати), але от самі американські військові так не вважають, на жаль.

В серпні 2023 року в Пентагоні заявили, що мають наявних усього 60 батарей Patriot, зведених в 15 батальйонів, і це все – і на територію США, і на закордонні бази теж.

А по-хорошому їм прямо зараз треба хоча би ще +5 батальйонів або + 20 батарей.

Бо мовляв, через певний некомплект пускові установки стоять на чергуванні в 1,5 раз довше за нормативний час, і відповідно обслуговувати треба частіше.

Ще у жовтні 2022 року американський аналітичний центр CSIS після перших масованих ракетних ударів по Україні дійшов до висновку, що наявна система ППО в США такі б удари могла би «пропустити» і не витримати.

Бо, наприклад, наявні загоризонтні РЛС в системі NORAD не можуть «бачити» російські далекобійні КР повітряного та морського базування.

Проблему із загоризонтними РЛС для NORAD американці якби й вирішують, але не те щоб високими темпами. Зводити нових 6 радарів США почнуть весною 2024 року, а до цього немала частина часу була витрачена і на проектні роботи, і взагалі-то на пошук та викуп підходящих земельних ділянок.

Для імітації російських КР на навчаннях американські військові використовують різні підручні засоби, наприклад – списані ще в 2006 році легендарні стелс-літаки F-117.

У випадку «великої війни» з Китаєм головною базою для США в Тихому океані стане острів Гуам площею 544 кілометри квадратні. Пентагон має честолюбний намір розбудувати там настільки потужну систему протиповітряної та протиракетної оборони, що це стало буквально «найбільш захищеним місцем на землі».

На такому маленькому острові американці збираються в наступні 5 років збудувати 20 масштабних об’єктів інфраструктури, для розміщення різних типів РЛС та комплексів Patriot, THAAD, «Залізний купол» та AEGIS. І тільки на 2024 рік Пентагон планує витратити 1,24 мільярди доларів на цей проект. Такими темпами, за 5-тирічку десь до 10 мільярдів доларів набіжить.

«Попередником» Atacms була оперативно-тактична балістична ракета MGM-52 Lance.

На 1990 рік було десь до 1000 таких ракет, у 1992 році комплекс був знятий озброєння. Ну а «залишки» по ракетам Lance американці аж до 2017 року відстрілювали для тренувань або ж відпрацювання технологій по Patriot.

***

Усім наведеним в цьому огляді кожен вільний скористатись відповідно до власних світоглядних позицій.

Але попередажаю, що на фото може бути оптична ілюзія: Вам здаватиметься, що то «Залізний купол» ЦАХАЛу, але то насправді «Залізний купол» Армії США на острові Гуам.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США системи ППО війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог не відмовляється від наміру вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
28 грудня, 2023, 19:50
У 2023 році Україна витіснила путінську Росію з монопольного становища у Чорному морі
Не лише Захід має демонструвати, що Путіну не вдасться його пересидіти, а й ми самі
31 грудня, 2023, 15:15
Прем'єр Саксонії закликав Україну змиритися із втратою територій: МЗС відреагувало
Прем'єр Саксонії закликав Україну змиритися із втратою територій: МЗС відреагувало
27 грудня, 2023, 13:46
За словами Умєрова, нова редакція законопроєкту містить усі рекомендації, погоджені профільним комітетом Ради
Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію
11 сiчня, 19:11
Як повідомлялося, Повітряні сили знищили повітряний пункт управління противника Іл-22
Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
15 сiчня, 14:46
Кулеба: «Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я»
Кулеба пояснив, чому Україну не хвилюють вибори президента США
17 сiчня, 19:10
Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень
Генштаб уточнив дані щодо масованого ракетного удару по Україні
2 сiчня, 20:59
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
16 сiчня, 11:09
«Бот» закликав знизити мобілізаційний вік до 22 років
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
21 сiчня, 18:13

Іван Киричевський

Чи зможе США захиститись від ворожих ракет?
Чи зможе США захиститись від ворожих ракет?
Чи дійсно росіяни випускають менше ракет, бо їх не вистачає?
Чи дійсно росіяни випускають менше ракет, бо їх не вистачає?
Чи врятують росіян північнокорейські ракети?
Чи врятують росіян північнокорейські ракети?
Ракетний терор. КНДР безумовно зміцнює потенціал РФ
Ракетний терор. КНДР безумовно зміцнює потенціал РФ
Яку загрозу для нас несуть російські «Кинжали»
Яку загрозу для нас несуть російські «Кинжали»
Росія зробила зараз ставку на «Шахеди». Ракети підуть потім
Росія зробила зараз ставку на «Шахеди». Ракети підуть потім

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
43K
Коли мобілізація стане успішною
27K
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
27K
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
8680
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
6200
Співробітники ООН можуть бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль

Новини

Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Сьогодні, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Сьогодні, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua