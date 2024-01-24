Ситуація на фронті зараз серйозніша, ніж була на початку великої війни? Головне з інтервʼю Кулеби

«Північна Корея для Росії – більш ефективний партнер, ніж для нас друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси», – глава МЗС

Північна Корея постачає Росії снаряди краще, ніж Захід Україні. Тож ситуація на фронті в Україні залишається тяжкою. Це насамперед пов’язано з нестачею боєприпасів. Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bild.

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«Хоч би як шалено це звучало, але схоже, що Північна Корея – більш ефективний партнер для Росії, ніж для нас друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися. І хоча ми високо цінуємо все, що отримуємо, масштаб війни вимагає більшого. Коли доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях. Але часу тонути немає, треба пливти», – зазначив Кулеба.

«Люди, посадовці, особи, які приймають рішення, зацікавлені сторони повинні припинити теоретизувати про можливу перемогу Росії. Бо Україна тоді була б першою жертвою. Але Німеччина та інші європейські країни будуть наступними. І між ними не буде багато часу, тому це неправильний політичний підхід. Навпаки, ви повинні зосередитися на перемозі», – додав очільник МЗС.

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За словами глави української дипломатії, ситуація на фронті дуже серйозна – можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому. Кулеба зазначив, що масований ракетний удар вранці 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Глава МЗС також наголосив на тому, що всупереч нарощуванню Україною власного виробництва, західна оборонна промисловість не може виробляти достатньо боєприпасів. Поточний рівень виробництва у країнах ЄС не відповідає ні потребам війни в Україні, ні оборонним потребам самих країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що не полишає надії, що зможе змінити думку федерального уряду Німеччини щодо постачання систем крилатих ракет великої дальності Taurus Україні. Він пояснив, що ЗСУ їх не будуть використовувати для атак на Москву. «Нам потрібні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру у тилу ворога на території України», – пояснив дипломат.

Як відомо, Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів. Відкритим залишається питання щодо передачі балістичних ракет. Також країна-агресорка намагається налагодити й збільшити виробництво зброї, боєприпасів, але стикається з низкою проблем: застаріле устаткування, дефіцит підготовлених робітників, які здатні виконувати такі високотехнологічні роботи, і дефіцит комплектуючих.

Проте росіяни скаржаться на низьку якість боєприпасів з КНДР. Найбільше нарікань у росіян на якість і кількість пороху в снарядах. Через це боєприпаси КНДР використовують у ситуаціях, де точність та вихід снаряда зі ствола не мають особливого значення. Іранські снаряди летять «дуже добре», у той час, як північнокорейські летять повз ціль оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.