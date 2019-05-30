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    У світі

    У Білому домі обговорили можливу зустріч Трампа з Зеленським

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    Нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні, - Волкер - У Білому домі обговорили можливу зустріч Трампа з Зеленським
    Нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні, - Волкер

    Рішення стосовно того, «як це буде конкретно реалізовано» поки ще не прийнято, - Волкер

    Президентська делегація США, що відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорила з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустрічі з новообраним президентом України.

    Про це повідомив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, повідомляє «Укрінформ».

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    «Цю тему ми обговорювали з президентом Трампом, коли повернулися», - зауважив він.

    Водночас, за словами Волкера, рішення стосовно того, «як це буде конкретно реалізовано» поки ще не прийнято.

    «Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні», - наголосив представник Держдепу.

    Нагадаємо, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським одразу, як стало відомо про його перемогу на президентських виборах в Україні. Глава Білого дому запевнив, що наша країна може й надалі розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.

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    США Дональд Трамп Володимир Зеленський Курт Волкер президент
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