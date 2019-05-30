У Білому домі обговорили можливу зустріч Трампа з Зеленським



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Нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні, - Волкер

Рішення стосовно того, «як це буде конкретно реалізовано» поки ще не прийнято, - Волкер

Президентська делегація США, що відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорила з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустрічі з новообраним президентом України.

Про це повідомив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, повідомляє «Укрінформ».

«Цю тему ми обговорювали з президентом Трампом, коли повернулися», - зауважив він.

Водночас, за словами Волкера, рішення стосовно того, «як це буде конкретно реалізовано» поки ще не прийнято.

«Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні», - наголосив представник Держдепу.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським одразу, як стало відомо про його перемогу на президентських виборах в Україні. Глава Білого дому запевнив, що наша країна може й надалі розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.