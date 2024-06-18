На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі

Пресслужба ОВА закликала жителів області зберігати спокій

На території Вишгородського району сьогодні, 18 червня, сапери проводять роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Жителі Київщини можуть чути вибухи. Про це повідомляє Київська ОВА.

Пресслужба ОВА закликала жителів області зберігати спокій.

«Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ.

Раніше на Київщині у Сквирській громаді чоловік кинув гранату посеред вулиці. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник.

Як повідомлялося, у суботу вранці, 15 червня, вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.

До слова, невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА Руслана Кравченка про допомогу військовим.