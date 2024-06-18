Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі
На Київщині сапери ліквідують вибухонебезпечні предмети
фото з відкритих джерел

Пресслужба ОВА закликала жителів області зберігати спокій

На території Вишгородського району сьогодні, 18 червня, сапери проводять роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Жителі Київщини можуть чути вибухи. Про це повідомляє Київська ОВА.

Пресслужба ОВА закликала жителів області зберігати спокій.

«Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ.

Раніше на Київщині у Сквирській громаді чоловік кинув гранату посеред вулиці. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник.

Як повідомлялося, у суботу вранці, 15 червня, вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.

До слова, невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА Руслана Кравченка про допомогу військовим.

Читайте також:

Теги: Київ Київщина сапер вибух боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Полтаві пролунав вибух
У Полтаві пролунав вибух
Вчора, 14:22
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
Вчора, 00:00
Сильний вітер із дощем може спровокувати нові аварії в мережах
12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
12 червня, 11:39
Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії, ніж обіцяли
До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України хочуть приєднатися нові країни
8 червня, 21:19
Завод у Києві розташований вул. Окружній
У Києві палає будівля колишнього «Електронмашу» (відео)
5 червня, 12:46
Через російські обстріли в одному із сіл Більшівцівської громади зазнали ушкоджень 23 обійстя
Уламки російських ракет пошкодили будинки на Івано-Франківщині
2 червня, 16:12
Жінка з сином застрягли на колесі огляду у міському парку Франківська
У Франківську жінка з дитиною застрягли на колесі огляду через відключення світла
2 червня, 14:15
Під час руху маршрутом зламався трамвай №14
У столиці заблоковано рух трамваїв на двох маршрутах (оновлено)
1 червня, 17:43
20 травня графіки відключення світла у Києві повинні працювати з 18:00
У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли почнуть працювати графіки
20 травня, 11:23

Новини

Вистрілив у чоловіка в авто та втік. У Києві поліцейські розшукують нападника
Вистрілив у чоловіка в авто та втік. У Києві поліцейські розшукують нападника
Палили авто військових на замовлення. У Києві викрито «на гарячому» матір та сина
Палили авто військових на замовлення. У Києві викрито «на гарячому» матір та сина
На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі
На Київщині 18 червня лунатимуть вибухи: ОВА повідомила деталі
У Києві маршрутка влетіла в паркан: деталі інциденту
У Києві маршрутка влетіла в паркан: деталі інциденту
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото)
На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
13K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
12K
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
6480
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6000
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
3394
Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вистрілив у чоловіка в авто та втік. У Києві поліцейські розшукують нападника
Сьогодні, 13:35
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua