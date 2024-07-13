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До Білорусі полетів один із «Шахедів», запущених по Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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До Білорусі полетів один із «Шахедів», запущених по Україні
Один із запущених по Україні безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уночі Сили оборони збили над Україною чотири ворожі цілі

У ніч проти 13 липня росіяни атакували Україну з повітря, застосувавши п′ять ударних дронів типу Shahed-131/136. Один із безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За даними командувача, «Шахеди» були запущені з Приморсько-Ахтарського району РФ. Чотири ворожі БпЛА підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони збили у Донецькій та Харківській областях.

А от п’ятий – вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

Нагадаємо, що пізно ввечері 12 липня у Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста. 

Теги: Білорусь війна безпілотник дрон

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