До Білорусі полетів один із «Шахедів», запущених по Україні

Один із запущених по Україні безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі

Уночі Сили оборони збили над Україною чотири ворожі цілі

У ніч проти 13 липня росіяни атакували Україну з повітря, застосувавши п′ять ударних дронів типу Shahed-131/136. Один із безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За даними командувача, «Шахеди» були запущені з Приморсько-Ахтарського району РФ. Чотири ворожі БпЛА підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони збили у Донецькій та Харківській областях.

А от п’ятий – вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

Нагадаємо, що пізно ввечері 12 липня у Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.