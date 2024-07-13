До Білорусі полетів один із «Шахедів», запущених по Україні
Уночі Сили оборони збили над Україною чотири ворожі цілі
У ніч проти 13 липня росіяни атакували Україну з повітря, застосувавши п′ять ударних дронів типу Shahed-131/136. Один із безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
За даними командувача, «Шахеди» були запущені з Приморсько-Ахтарського району РФ. Чотири ворожі БпЛА підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони збили у Донецькій та Харківській областях.
А от п’ятий – вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.
Нагадаємо, що пізно ввечері 12 липня у Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста.
Коментарі — 0