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Стала відома кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Стала відома кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
«Нейтральний» Іван Литвинович брав участь в агітаційних заходах разом із сином Олександра Лукашенка Віктором

Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня

Міжнародний олімпійський комітет опублікував оновлений список нейтральних спортсменів з російськими і білоруськими паспортами, яких визнали такими, що відповідають умовам нейтральності.

Отримали допуск і прийняли запрошення 16 спортсменів з білоруськими паспортами і 15 – з російськими.

При цьому 18 спортсменів з російськими паспортами і 7 з білоруськими відмовились від запрошень. Зазначається, що список ще буде оновлюватись.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.

Спортсмени, які прийняли запрошення на Олімпіаду:

  • Боротьба: Абубакар Хаслаханов (Білорусь)
  • Важка атлетика: Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь)
  • Велоспорт: Тамара Дронова, Олена Іванченко, Гліб Сириця (РФ), Ганна Церах (Білорусь)
  • Веслування на байдарках: Євген Залатий, Тетяна Клімович (Білорусь)
  • Веслування на каное: Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (РФ), Владислав Кравець, Юлія Трушкіна (Білорусь).
  • Плавання: Євген Сомов, (РФ), Аліна Змушко, Ілля Шиманович, Анастасія Шкурдай (Біларусь).
  • Стрибки на батуті: Анжела Бладцева (РФ), Іван Литвинович, Віялета Бардзіловська (Білорусь).
  • Стрільба: Дар’я Чуприс, Олександра Петрова (Білорусь)
  • Теніс: Данило Медведєв, Олена Весніна, Роман Сафіуллін, Катерина Олександрова, Мірра Андрєєва, Павло Котов, Діана Шнайдер (РФ)
  • Тхеквондо: Георгій Гурцієв (Білорусь)

Нагадаємо, що Іван Литвинович, який теж був допущений до Олімпіади, закликав білорусів голосувати на незаконному референдумі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Також він брав участь в агітаційних заходах разом із сином Лукашенка Віктором, який потрапив під санкції ЄС, США, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії за підтримку агресії РФ проти України.

Джерело
Теги: Білорусь санкції стрільба важка атлетика Іван Литвинов Роман Сафіуллін Олімпіада

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