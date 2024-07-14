Стала відома кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня
Міжнародний олімпійський комітет опублікував оновлений список нейтральних спортсменів з російськими і білоруськими паспортами, яких визнали такими, що відповідають умовам нейтральності.
Отримали допуск і прийняли запрошення 16 спортсменів з білоруськими паспортами і 15 – з російськими.
При цьому 18 спортсменів з російськими паспортами і 7 з білоруськими відмовились від запрошень. Зазначається, що список ще буде оновлюватись.
Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.
Спортсмени, які прийняли запрошення на Олімпіаду:
- Боротьба: Абубакар Хаслаханов (Білорусь)
- Важка атлетика: Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь)
- Велоспорт: Тамара Дронова, Олена Іванченко, Гліб Сириця (РФ), Ганна Церах (Білорусь)
- Веслування на байдарках: Євген Залатий, Тетяна Клімович (Білорусь)
- Веслування на каное: Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (РФ), Владислав Кравець, Юлія Трушкіна (Білорусь).
- Плавання: Євген Сомов, (РФ), Аліна Змушко, Ілля Шиманович, Анастасія Шкурдай (Біларусь).
- Стрибки на батуті: Анжела Бладцева (РФ), Іван Литвинович, Віялета Бардзіловська (Білорусь).
- Стрільба: Дар’я Чуприс, Олександра Петрова (Білорусь)
- Теніс: Данило Медведєв, Олена Весніна, Роман Сафіуллін, Катерина Олександрова, Мірра Андрєєва, Павло Котов, Діана Шнайдер (РФ)
- Тхеквондо: Георгій Гурцієв (Білорусь)
Нагадаємо, що Іван Литвинович, який теж був допущений до Олімпіади, закликав білорусів голосувати на незаконному референдумі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Також він брав участь в агітаційних заходах разом із сином Лукашенка Віктором, який потрапив під санкції ЄС, США, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії за підтримку агресії РФ проти України.
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