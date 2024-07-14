Стала відома кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді

Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня

Міжнародний олімпійський комітет опублікував оновлений список нейтральних спортсменів з російськими і білоруськими паспортами, яких визнали такими, що відповідають умовам нейтральності.

Отримали допуск і прийняли запрошення 16 спортсменів з білоруськими паспортами і 15 – з російськими.

При цьому 18 спортсменів з російськими паспортами і 7 з білоруськими відмовились від запрошень. Зазначається, що список ще буде оновлюватись.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.

Спортсмени, які прийняли запрошення на Олімпіаду:

Боротьба: Абубакар Хаслаханов (Білорусь)

Абубакар Хаслаханов (Білорусь) Важка атлетика: Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь)

Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь) Велоспорт: Тамара Дронова, Олена Іванченко, Гліб Сириця (РФ), Ганна Церах (Білорусь)

Тамара Дронова, Олена Іванченко, Гліб Сириця (РФ), Ганна Церах (Білорусь) Веслування на байдарках: Євген Залатий, Тетяна Клімович (Білорусь)

Євген Залатий, Тетяна Клімович (Білорусь) Веслування на каное: Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (РФ), Владислав Кравець, Юлія Трушкіна (Білорусь).

Олексій Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (РФ), Владислав Кравець, Юлія Трушкіна (Білорусь). Плавання: Євген Сомов, (РФ), Аліна Змушко, Ілля Шиманович, Анастасія Шкурдай (Біларусь).

Євген Сомов, (РФ), Аліна Змушко, Ілля Шиманович, Анастасія Шкурдай (Біларусь). Стрибки на батуті: Анжела Бладцева (РФ), Іван Литвинович, Віялета Бардзіловська (Білорусь).

Анжела Бладцева (РФ), Іван Литвинович, Віялета Бардзіловська (Білорусь). Стрільба: Дар’я Чуприс, Олександра Петрова (Білорусь)

Дар’я Чуприс, Олександра Петрова (Білорусь) Теніс: Данило Медведєв, Олена Весніна, Роман Сафіуллін, Катерина Олександрова, Мірра Андрєєва, Павло Котов, Діана Шнайдер (РФ)

Данило Медведєв, Олена Весніна, Роман Сафіуллін, Катерина Олександрова, Мірра Андрєєва, Павло Котов, Діана Шнайдер (РФ) Тхеквондо: Георгій Гурцієв (Білорусь)

Нагадаємо, що Іван Литвинович, який теж був допущений до Олімпіади, закликав білорусів голосувати на незаконному референдумі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Також він брав участь в агітаційних заходах разом із сином Лукашенка Віктором, який потрапив під санкції ЄС, США, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії за підтримку агресії РФ проти України.