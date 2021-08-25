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    У Британії більше 170 людей заразилися сальмонелою через популярну закуску до пива

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    У Британії більше 170 людей заразилися сальмонелою&nbsp; - У Британії більше 170 людей заразилися сальмонелою через популярну закуску до пива
    У Британії більше 170 людей заразилися сальмонелою 
    Фото з відкритих джерел

    Десятки людей в короткий проміжок часу поскаржилися на діарею, блювоту і лихоманку після вживання продуктів «Mr Porky»

    У Великій Британії через побоювання зараження сальмонелою були відкликані три марки улюблених пабами свинячих шкварок (pork scrachings), при цьому кілька десятків людей вже повідомили про симптоми сальмонельозу, пише Mirror.

    Повідомляється. що десятки людей в короткий проміжок часу поскаржилися на діарею, блювоту і лихоманку після вживання продуктів «Mr Porky» - популярної в Британії марки закусок зі свинини.

    Служба громадської охорони здоров'я країни повідомила, що 176 осіб захворіли на сальмонельоз, третині з них було потрібно лікування в лікарні.

    Агентство з харчових стандартів заявило, що в цілому постраждали шість продуктів, і всі вони були зроблені Tayto Group Ltd - найбільшим британським виробником чіпсів і снеків.

    Як правило, джерелом інфекції при сальмонельозі є домашні і сільськогосподарські тварини. Найчастіше захворювання протікає з ураженням кишечника і супроводжується жаром або лихоманкою, загальною слабкістю, болями в животі, нудотою, блювотою і розладом стільця. Симптоми зазвичай з'являються через 12-36 годин після зараження.

    Теги: тварини
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    У Британії більше 170 людей заразилися сальмонелою через популярну закуску до пива