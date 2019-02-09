У Британії літак не зміг приземлитися через ураган



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Наприкінці тижня Великобританію охопив ураган Ерік

Пілотам майже вдалося посадити лайнер, проте через потужний порив вітру літаку довелося екстрено набирати висоту

Пілотам майже вдалося посадити лайнер, проте через потужний порив вітру літаку довелося екстрено набирати висоту.

Літак компанії British Airways не зміг приземлитися в лондонському аеропорту Хітроу через сильний вітер. Відеозапис інциденту опублікував канал Big Jet TV.

На відео помітно, що пілотам майже вдалося посадити лайнер, проте через потужний порив вітру літаку довелося екстрено набирати висоту після короткого контакту з землею.

Наприкінці тижня Великобританію охопив ураган Ерік. За прогнозами синоптиків, в окремих регіонах швидкість вітру може досягати 31 метра за секунду.

Раніше в аеропорту Бірмінгема на відео зняли екстремальну посадку літака Airbus A320 авіакомпанії Air France. У ролику показано, як повітряне судно зносять пориви вітру неймовірної сили.

Також в Мережі з'явилося відео падіння літака в ПАР, зняте з ілюмінатора пасажиром.