У Британії прорвало дамбу водосховища



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Тисячі жителів евакуйовано через прорив дамби у Британії

Відео потоків води, знятих місцевими жителями, з'явилися в соціальних мережах

Британське місто Вейлі Бридж було евакуйоване поліцією в четвер, після того, як через пошкодження дамби з водосховища ринули потоки води, повідомляє Reuters.

Відео потоків води, знятих місцевими жителями, з'явилися в соціальних мережах.

Тоддбрукське водосховище розташоване над містом Вейлі Бридж в графстві Дербішир в центральній Англії. У місті проживають близько 5000 осіб.

«Ми розуміємо, що буде деяке занепокоєння через неможливість повернутися додому, але наш пріоритет - переконатися, що люди в безпеці і не наражаються на ризик», - заявив представник поліції.

Він зазначив, що рішення про евакуацію не було легким, але загроза місту була досить серйозною.