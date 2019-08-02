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    У світі

    У Британії прорвало дамбу водосховища

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    <span>Тисячі жителів евакуйовано через прорив дамби у Британії</span> - У Британії прорвало дамбу водосховища
    Тисячі жителів евакуйовано через прорив дамби у Британії

    Відео потоків води, знятих місцевими жителями, з'явилися в соціальних мережах

    Британське місто Вейлі Бридж було евакуйоване поліцією в четвер, після того, як через пошкодження дамби з водосховища ринули потоки води, повідомляє Reuters.

    Відео потоків води, знятих місцевими жителями, з'явилися в соціальних мережах.

    Тоддбрукське водосховище розташоване над містом Вейлі Бридж в графстві Дербішир в центральній Англії. У місті проживають близько 5000 осіб.

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    У Британії прорвало дамбу водосховища
    У Британії прорвало дамбу водосховища
    У Британії прорвало дамбу водосховища
    У Британії прорвало дамбу водосховища
    У Британії прорвало дамбу водосховища

    «Ми розуміємо, що буде деяке занепокоєння через неможливість повернутися додому, але наш пріоритет - переконатися, що люди в безпеці і не наражаються на ризик», - заявив представник поліції.

    Він зазначив, що рішення про евакуацію не було легким, але загроза місту була досить серйозною.

     

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