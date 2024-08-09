Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина визнала: Україна має право наступати на Курську область

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німеччина визнала: Україна має право наступати на Курську область
Західні союзники жодним чином не засуджують бойові дії в Курській області
фото: Facebook/Генштаб

«Україна має право на самооборону, це не обмежується її власною територією»

Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, заявило, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, через чотири дні після початку активних бойових дій на Курщині немає жодних ознак того, що західні союзники «чинять тиск на Київ, щоб він розрядив ситуацію».

«Україна має право на самооборону, закріплене міжнародним правом. Це не обмежується її власною територією», – заявило німецьке МЗС.

Як зазначають журналісти, багато політиків з опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – також прямо підтримали наступ українських сил і використання німецької зброї на російській території.

«Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після відправлення вона стає українською», – сказав Politico представник Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер.

Раніше очільник комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, який представляє Вільну демократичну партію, не вважає проблемою використання німецької зброї в бойових діях на Курщині.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина ЗСУ війна МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Орбан робитиме все можливе, щоб хоч якось вирівняти ситуацію з російськими енергоносіями»
Під Орбаном горить земля. Санкції Києва розхитують його прем’єрство
4 серпня, 08:04
У рамках обміну ув’язненими у Росію повернулася шпигунка Анна Дульцева
Путін розцілував жінку: хто така Анна Дульцева і навіщо вона диктатору
2 серпня, 10:22
Приватний продакшн без орендних договорів використовує приміщення Верховної Ради та Кабміну, знімаючи програми за бюджетні кошти
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати Влада і бізнес
31 липня, 10:07
Безпілотники атакували поблизу аеродрому у російському Морозовську
Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому
22 липня, 08:08
Над територією загорання видніється густий чорний дим
У Підмосков'ї палає завод моторних олив (відео)
19 липня, 18:21
Бундестаг почне розгляд проєкту з вересня та очікувано затвердить додатковий бюджет на 2024 рік 8 листопада, а бюджет на 2025 рік – 29 листопад
Німеччина у 2025 році збирається скоротити допомогу Україні вдвічі
17 липня, 15:32
Всього в депозитарії Казахстану нараховується близько 140 найменувань паперів з префіксом ru
Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери
11 липня, 12:04
За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію
Затримано капітана судан, який допомагав росіянам вивозити з Криму українське зерно
11 липня, 10:08
За словами посадовця НАТО, війна в Україні «потребуватиме років цілеспрямованих зусиль»
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз посадовця НАТО
10 липня, 10:23

Політика

Німеччина визнала: Україна має право наступати на Курську область
Німеччина визнала: Україна має право наступати на Курську область
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
Росія готується обороняти Курську атомну електростанцію – ЗМІ
Канада запровадила нові санкції проти Білорусі
Канада запровадила нові санкції проти Білорусі
Заворушення у Бангладеш загострюються: сотні загиблих і постраждалих
Заворушення у Бангладеш загострюються: сотні загиблих і постраждалих
Росія перекидає резерви в Курську область з Харківського напрямку – ЗМІ
Росія перекидає резерви в Курську область з Харківського напрямку – ЗМІ
Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС: названо дату
Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
9860
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9253
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
8959
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5907
Німецького депутата оштрафували за вирощування цибулі в Білорусії
5258
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому

Новини

Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Сьогодні, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua