«Україна має право на самооборону, це не обмежується її власною територією»

Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, заявило, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, через чотири дні після початку активних бойових дій на Курщині немає жодних ознак того, що західні союзники «чинять тиск на Київ, щоб він розрядив ситуацію».

«Україна має право на самооборону, закріплене міжнародним правом. Це не обмежується її власною територією», – заявило німецьке МЗС.

Як зазначають журналісти, багато політиків з опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – також прямо підтримали наступ українських сил і використання німецької зброї на російській території.

«Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після відправлення вона стає українською», – сказав Politico представник Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер.

Раніше очільник комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, який представляє Вільну демократичну партію, не вважає проблемою використання німецької зброї в бойових діях на Курщині.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.