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Літак зі звільненими з російської в'язниці політв'язнями приземлився в Німеччині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Літак зі звільненими з російської в'язниці політв'язнями приземлився в Німеччині
Літак, у якому перебувають російські політв'язні, приземлився в аеропорту Кельна
фото: Christoph Reichwein/dpa-Pool/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічає звільнених політв'язнів в аеропорту Кельна

Літак із звільненими ув'язненими, які Росія та Білорусь передали Заходу, приземлився в аеропорту Кельна в Німеччині. Про це пише Bild.

«Я вважаю, що це правильне рішення. Ми суспільство, для якого важлива ідея свободи. Ми також повернули німецьких громадян, які інакше могли б перебувати в небезпеці», – прокоментував обмін канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зустрічає звільнених.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в аеропорту Кельна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц в аеропорту Кельна
фото: Reuters

Шольц заявив, що він спілкувався з людьми, які прибули до Німеччини після того, як їх звільнили з російської в'язниці, під час «дуже зворушливої зустрічі».

«Багато хто не очікував, що це станеться зараз, і все ще дуже сповнені почуттів, пов’язаних зі свободою. Багато хто боявся за своє здоров’я і навіть життя», – сказав він журналістам.

Водночас у московському аеропорту Внуково обміняних росіян зустрічали диктатор Росії Володимир Путін, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

Літак зі звільненими з російської в'язниці політв'язнями приземлився в Німеччині фото 1
фото: РИА Новости

Як пишуть росЗМІ, зустріч проходила з червоною доріжкою та почесною вартою, а літак прибув до Внуково-2, де обслуговуються урядові рейси.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб в тому числі п'ятьох німців і семеро росіян громадяни, які були політичними в'язнями у своїй країні.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів «холодної війни». Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених.

Теги: росія путін літак Олаф Шольц обмін

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