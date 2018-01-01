У центрі албанського міста пролунав вибух: є поранені

Вибуховий пристрій був закріплений на мотоциклі, припаркованому біля одного з офісів

Щонайменше вісім людей отримали поранення під час вибуху в центрі албанського міста Шкодер на кордоні з Чорногорією, телеканал RTCG. Вибуховий пристрій був закріплений на мотоциклі, припаркованому біля офісу сербсько-чорногорського національної меншини. Відзначається, що троє з потерпілих перебувають у важкому стані. Легкі поранення отримала



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Вибуховий пристрій був закріплений на мотоциклі, припаркованому біля одного з офісів

Щонайменше вісім людей отримали поранення під час вибуху в центрі албанського міста Шкодер на кордоні з Чорногорією, телеканал RTCG.

Вибуховий пристрій був закріплений на мотоциклі, припаркованому біля офісу сербсько-чорногорського національної меншини.

Відзначається, що троє з потерпілих перебувають у важкому стані. Легкі поранення отримала кореспондент Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) Райка Гардашевіч, після надання медичної допомоги вона була відпущена лікарями.

Знімальна група телеканалу готувала на місці сюжет про торгівлю між чорногорцями та албанцями.

За даними поліції, зловмисники планували замах на місцевого бізнесмена Люльзіма Кулу.

За фактом події проводиться розслідування, поліція оглядає всі автомобілі, що в'їжджають і виїжджають зі Шкодера.

Джерело: Росбалт