У Чехії - другий день виборів президента

У Чехії триває голосування на виборах президента країни

Другий день виборів президента розпочався в Чехії. У суботу, 13 січня, виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і працюватимуть до 14:00, після чого розпочнеться підрахунок голосів, передає інформагенція dpa. За повідомленням місцевих ЗМІ, напередодні - в перший день виборів - на виборчі дільниці прийшли приблизно 40 відсотків з



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Фото: Jan Handrejch / Právo Вибори в Чехії

У Чехії триває голосування на виборах президента країни

Другий день виборів президента розпочався в Чехії. У суботу, 13 січня, виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і працюватимуть до 14:00, після чого розпочнеться підрахунок голосів, передає інформагенція dpa.

За повідомленням місцевих ЗМІ, напередодні - в перший день виборів - на виборчі дільниці прийшли приблизно 40 відсотків з близько 8,4 мільйона громадян країни, котрі мають право голосу. Громадяни Чехії мають вибрати президента з дев'яти кандидатів. Згідно з результатами опитувань, головними претендентами на пост глави держави є чинний президент Мілош Земан та професор хімії Іржі Драгош.

73-річний Земан відомий, зокрема, своїми відверто антимусульманськоми поглядами. Він неодноразово наголошував, що мусульмани не зможуть інтегруватися в європейські країни. Земан також не раз висловлювався за скасування санкцій Євросоюзу проти Росії. У свою чергу, Драгош натомість виступає за поглиблення співпраці з ЄС і за збереження санкцій проти РФ. Він наполягає на тому, що Прага має відігравати активнішу роль в ЄС та підтримує перехід Чехії на євро.

Якщо жоден з кандидатів не отримає абсолютну більшість голосів, то 26 і 27 січня відбудеться другий тур голосування. Вже зараз оглядачі та політологи не виключають саме такого сценарію подій. Загальні президентські вибори проходять у Чехії вдруге, до 2013 року глава республіки обирався депутатами обох палат парламенту. За результатами другого туру виборів 2013 року президентом Чехії став Мілош Земан, котрий зумів набрати 54,8 відсотка голосів. Президент Чехії обирається строком на п'ять років і має радше представницькі функції. Утім, він може призначати суддів Конституційного суду та має обмежені повноваження в галузі зовнішньої політики.

Джерело: Deutsche Welle