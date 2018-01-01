Президентом Чехії переобрано проросійського Земана (оновлено)

Земан обійшов Драгоша на 4%

Чинний глава Чехії Мілош Земан виграє другий тур президентських виборів. Про це свідчить математичний прогноз агентства Median, інформує Aktualne. За його даними, президентські вибори виграє Мілош Земан з 53% голосів виборців. Прогноз базується на підсумуванні даних перших районів. Похибка може скласти 1,5%. Попередній підрахунок голосів також



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Земан обійшов Драгоша на 4%

Чинний глава Чехії Мілош Земан виграє другий тур президентських виборів. Про це свідчить математичний прогноз агентства Median, інформує Aktualne.

За його даними, президентські вибори виграє Мілош Земан з 53% голосів виборців. Прогноз базується на підсумуванні даних перших районів. Похибка може скласти 1,5%.

Попередній підрахунок голосів також віддає перемогу Земану. Після опрацювання понад половини голосів виборців Земан лідирує з 55%. Його опонент, екс-глава Чеської академії наук Їржі Драгош здобуває підтримку 45%.

За тиждень до виборів одне із соціологічних опитувань показало рівні шанси кандидатів на перемогу, а інше продемонструвало лідерство Драгоша.

Пізніше стало відомо, що після підрахунку 96% голосів виборців Земан здобуває перемогу у другому турі із 52,12%. Його опонент Драгош здобув підтримку 47,88% виборців.

Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6% голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців.

Джерело: Європейська правда