  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Президентом Чехії переобрано проросійського Земана (оновлено)

    Земан обійшов Драгоша на 4%
    Чинний глава Чехії Мілош Земан виграє другий тур президентських виборів. Про це свідчить математичний прогноз агентства Median, інформує Aktualne. За його даними, президентські вибори виграє Мілош Земан з 53% голосів виборців. Прогноз базується на підсумуванні даних перших районів. Похибка може скласти 1,5%. Попередній підрахунок голосів також
    • Сьогодні, 16:16
    • Розсилка

    Земан обійшов Драгоша на 4%

    Чинний глава Чехії Мілош Земан виграє другий тур президентських виборів. Про це свідчить математичний прогноз агентства Median, інформує Aktualne.

    За його даними, президентські вибори виграє Мілош Земан з 53% голосів виборців. Прогноз базується на підсумуванні даних перших районів. Похибка може скласти 1,5%.

    Попередній підрахунок голосів також віддає перемогу Земану. Після опрацювання понад половини голосів виборців Земан лідирує з 55%. Його опонент, екс-глава Чеської академії наук Їржі Драгош здобуває підтримку 45%.

    За тиждень до виборів одне із соціологічних опитувань показало рівні шанси кандидатів на перемогу, а інше продемонструвало лідерство Драгоша.

    Пізніше стало відомо, що після підрахунку 96% голосів виборців Земан здобуває перемогу у другому турі із 52,12%. Його опонент Драгош здобув підтримку 47,88% виборців.

    Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6% голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    вибори Чехія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ