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У Чехії на протести вийшли сотні тисяч людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Чехії на протести вийшли сотні тисяч людей
Учасники мітингу побоюються, що пряме фінансування з держави позбавить суспільні медіа незалежності
фото: Reuters

Люди виступають проти намірів чеського уряду змінити систему фінансування суспільних медіа

У Празі відбувся мітинг проти змін у фінансуванні Чеського телебачення та радіо. За оцінками організаторів, на акцію вийшли до 450 тисяч людей. Якщо ця кількість підтвердиться, протест стане наймасовішим у Чехії з кінця 1989 року. Про це пише ČTK, інформує «Главком».

Акцію під назвою «Летна проти 4:36» організував громадський рух «Мільйон моментів за демократію». Назва є натяком на час – 4:36 ранку, коли урядова коаліція поспіхом просунула законопроєкт про скасування абонентської плати за Чеське телебачення та Чеське радіо і переведення їх на фінансування з державного бюджету.

У Чехії на протести вийшли сотні тисяч людей фото 1

Як заявив на відкритті голова руху Мікулаш Мінарж, «чеський народ повстав проти силового продавлювання ключових законів у темряві, нашвидкуруч і без обговорення».

Організатори вимагають від уряду повністю відкликати законопроєкт, відправити у відставку голову Палати депутатів Томіо Окамуру та забрати в його партії SPD керівництво Міністерством оборони.

Учасники мітингу побоюються, що пряме фінансування з держави позбавить суспільні медіа незалежності та перетворить їх на важіль політичного впливу. Водночас, як передає tn.nova.cz, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не погоджується з їхніми претензіями та вважає побоювання безпідставними.

«Збори ми, звичайно, скасуємо, тому що це має сенс. Змінюється система фінансування, ніхто не хоче контролювати суспільні медіа, ніхто не хоче вказувати їм, що говорити й робити, і ніхто не хоче їх одержавлювати. Ми робимо це тому, що нинішня система застаріла, цим шляхом зараз іде більшість Європи», – переконує глава уряду.

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Теги: Чехія телебачення протест

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