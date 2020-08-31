﻿У Чорногорії авто в'їхало у натовп святкуючих перемогу опозиції на виборах



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У Чорногорії авто в'їхало у натовп

У поліції повідомляють, що кілька людей отримали поранення

Кілька людей отримали травми на кільцевій розв'язці в Нікшичі після того, як водій автомобіля BMW врізався в натовп. Люди зібралися відсвяткувати перемогу опозиції на виборах до парламенту.

Про це пише місцевий портал Vijesti.

У поліції повідомляють, що кілька людей отримали поранення і що розслідування триває. Серйозно постраждав один чоловік.

Інцидент стався на кільцевій розв'язці біля автовокзалу. Поліція охороняє місце події і чекає приїзду прокурора.

Нагадаємо, опозиція Чорногорії, за даними екзитполів, перемагає на парламентських виборах. Коаліції «За майбутнє Чорногорії» і «Мир - наша нація» разом претендують більше ніж на 45% голосів, у той час як правляча Демократична партія соціалістів набирає близько 35%.

Президент Чорногорії заявив, що не визнає поразку своєї партії до оголошення офіційних результатів, однак його вже закликали піти у відставку.