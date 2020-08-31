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    У світі

    ﻿У Чорногорії авто в'їхало у натовп святкуючих перемогу опозиції на виборах

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    У Чорногорії авто в'їхало у натовп - ﻿У Чорногорії авто в'їхало у натовп святкуючих перемогу опозиції на виборах
    У Чорногорії авто в'їхало у натовп

    У поліції повідомляють, що кілька людей отримали поранення

    Кілька людей отримали травми на кільцевій розв'язці в Нікшичі після того, як водій автомобіля BMW врізався в натовп. Люди зібралися відсвяткувати перемогу опозиції на виборах до парламенту.

    Про це пише місцевий портал Vijesti.

    У поліції повідомляють, що кілька людей отримали поранення і що розслідування триває. Серйозно постраждав один чоловік.

    Інцидент стався на кільцевій розв'язці біля автовокзалу. Поліція охороняє місце події і чекає приїзду прокурора.

    Нагадаємо, опозиція Чорногорії, за даними екзитполів, перемагає на парламентських виборах. Коаліції «За майбутнє Чорногорії» і «Мир - наша нація» разом претендують більше ніж на 45% голосів, у той час як правляча Демократична партія соціалістів набирає близько 35%.

    Президент Чорногорії заявив, що не визнає поразку своєї партії до оголошення офіційних результатів, однак його вже закликали піти у відставку.

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