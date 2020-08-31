На виборах у Чорногорії лідирує опозиція – екзитпол



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Громадяни Чорногорії обирають новий парламент

У країні пройшли п'яті парламентські вибори з моменту проголошення її незалежності від Сербії

На парламентських виборах у Чорногорії опозиційні коаліції «За майбутнє Чорногорії« і «Мир – наша нація» в сумі набрали 45,9% голосів, тоді як владна «Демократична партія соціалістів» – 34,4%.

Про це в неділю, 30 серпня, на пресконференції повідомив представник Центру моніторингу виборів.

«Після обробки 52% бюлетенів Демократична партія соціалістів Чорногорії набирає 34,4%, опозиційна коаліція За майбутнє Чорногорії набирає 33,4%, опозиційна коаліція Світ – наша нація набирає 12,5%», – зазначено в повідомленні.

Таким чином, в разі об'єднання опозиція отримає 45,9% і виграє вибори в парламент країни.

Крім того, за даними Центру демократичного переходу, явка на виборах, що відбулися, стала рекордною – 75,9%.

«На парламентських виборах у Чорногорії виборче право використали 409 880 громадян, або 75,9% від загального числа виборців. На попередніх парламентських виборах 2016 року явка становила 73,4%, у 2012 році – 70,6%», – інформував Центр.