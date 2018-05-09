У Чорногорії сотні людей влаштували протести через напад на антикорупційну журналістку

Учасники акції вийшли з банерами «Ні — насильству», «За життя без страху»

У Чорногорії сотні людей вийшли на вулиці столиці, протестуючи проти нападу на антикорупційну журналістку Оліверу Лакич. Про це повідомляє «Радіо Свобода». Учасники акції вийшли з банерами «Ні — насильству», «За життя без страху». Вони закликали владу знайти і покарати нападників, що вистрелили у



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Учасники акції вийшли з банерами «Ні — насильству», «За життя без страху»

У Чорногорії сотні людей вийшли на вулиці столиці, протестуючи проти нападу на антикорупційну журналістку Оліверу Лакич. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Учасники акції вийшли з банерами «Ні — насильству», «За життя без страху». Вони закликали владу знайти і покарати нападників, що вистрелили у журналістку.

Генеральний директор медіа Vijesti Зелько Іванович заявив, що на журналістів та офіси цього видання загалом скоювали 25 нападів. Видання Vijesti, на яке працює Лакич, відоме незалежною та критичною журналістикою.

Сполучені Штати та ЄС вже висловили своє занепокоєння з приводу цього нападу.

9 травня стало відомо, що у чорногорській столиці Подгоріці невідомі стріляли у журналістку Оліверу Лакіч. Журналістці прострелили ногу, вона госпіталізована.