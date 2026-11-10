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Влада Перу встановило найвищу у світі статую Папи Римського (фото)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Влада Перу встановило найвищу у світі статую Папи Римського (фото)
У перуанському місті Кальяо відкрили 14-метрову статую Папи Римського Лева XIV
Фото: Reuters

14-метровий пам'ятник Леву XIV відкрили напередодні його візиту до країни

Влада перуанського міста Кальяо відкрила 14-метрову статую Папи Римського Лева XIV, яку місцевий муніципалітет називає найвищою у світі скульптурою понтифіка. Монумент встановили на узбережжі Тихого океану напередодні прибуття глави Католицької церкви до Перу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Скульптори створили монумент лише за 45 днів

Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 9 листопада в приморському парку Кальяо, неподалік столиці Ліми. На церемонію зібралися сотні місцевих жителів. Під час відкриття скульптури виступав молодіжний хор.

Монумент зображує Лева XIV у білому папському вбранні з розпростертими руками. Загальна висота споруди становить 14 метрів: сама скульптура сягає 10 метрів, а постамент – ще чотирьох.

Для виготовлення пам'ятника використали сталь, скловолокно та смолу. Конструкцію доставили до місця встановлення кількома частинами на вантажівках, після чого зібрали за допомогою кранів.

Над скульптурою працювали перуанські митці Рафаель Гутьєррес і Дейві Вонг разом із командою. Увесь процес створення монумента тривав лише 45 днів.

За словами авторів, вони ретельно вивчали фотографії понтифіка великим планом, щоб максимально точно передати його зовнішність. Скульптори відтворили навіть невелику родимку над верхньою губою Лева XIV.

Один з авторів, Дейві Вонг, висловив сподівання, що пам'ятник стане символом миру для Кальяо. Останнім часом портове місто зіткнулося зі зростанням насильницької злочинності.

Візит Папи Римського до Перу розпочнеться 11 листопада. Країна стане завершальним пунктом його 12-денного турне Південною Америкою, під час якого він також відвідав Уругвай та Аргентину.

Для Лева XIV поїздка має особливе значення. Понтифік народився у США, однак багато років працював місіонером у Перу, а згодом був єпископом міста Чіклайо. Він також має перуанське громадянство.

Місцева влада очікує, що візит глави Католицької церкви приверне значну кількість паломників і туристів. Найбільші богослужіння заплановані в Лімі та Чіклайо.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомлявпро зустріч голови Держкіно Андрія Осіпова з Папою Римським Левом XIV. Під час перебування у Ватикані посадовець подарував понтифіку бюст українського кінорежисера Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії.

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Теги: Папа Римський фото пам'ятник

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