У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру

Частину делегації примусово госпіталізували та відправили на карантин

Один із членів російської делегації на саміті G-20, добрий приятель речниці МЗС РФ Марії Захарової Андрій Якушин захворів на холеру. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Зазначається, що Якушин у період, коли вже був заражений, обідав разом із очільником МЗС РФ Серієм Лавровим. А захворювання виявили не одразу, оскільки дипломат симптоми лікував за допомогою горілки.

Відомо, що після відвідин саміту G-20, урядовий Іл із Лавровим, Захаровою, 12-ма дипломатами та журналістами 6 вересня прибув до Джакарти. Візит до Індонезії на Східноазіатський саміт пройшов і вже 7 вересня делегація прилетіла до Дакки (Бангладеш). На їжу, яку в Бангладеш завантажили в літак Мід, що прямує до Індії, були відсутні взагалі будь-які документи. Незважаючи на це, їжу прийняли і завантажили в спеціальних возах на борт.

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Щодо Лаврова, зазначається, що його їжа їде з ним із Росії у холодильнику. Але ось фрукти, салат і десерт для нього все ж таки забирали в Дакке без документів.

Після зустрічі з керівництвом Бангладеша Іл вилетів у напрямку до Нью-Делі. Делегація прибула до Індії напередодні початку заходу і загалом екіпаж провів там три дні. 11 вересня Лавров та Захарова вилетіли окремим бортом до Владивостока на Східний економічний форум, Іл – до Москви.

Проте за даними Telegram-каналу, залишившись без шефа співробітники МЗС закотили грандіозну п'янку на шляху з Нью-Делі до Москви – вони пили горілку. Під час гулянки 51-річному Андрію Якушину стало погано і дипломат окупував туалет, де провів понад годину. У пасажира, який напередодні вильоту сидів за одним столом із Лавровим та Захаровою, стався сильний розлад. Проте, те, що сталося, списали на кількість прийнятого спиртного.

Зазначається, що Якушин продовжив випивати і в Москві, лікуючи таким чином погане самопочуття. Лише за два дні після повернення з Індії, 13 вересня він звернувся до лікарні, де серед іншого йому поставили позитивний результат аналізу на холеру. Після цього кілька десятків пасажирів примусово госпіталізували та відправили на карантин.

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Нагадаємо, 24 вересня Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі.