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У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
фото з відкритих джерел

Частину делегації примусово госпіталізували та відправили на карантин

Один із членів російської делегації на саміті G-20, добрий приятель речниці МЗС РФ Марії Захарової Андрій Якушин захворів на холеру. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що Якушин у період, коли вже був заражений, обідав разом із очільником МЗС РФ Серієм Лавровим. А захворювання виявили не одразу, оскільки дипломат симптоми лікував за допомогою горілки.

Відомо, що після відвідин саміту G-20, урядовий Іл із Лавровим, Захаровою, 12-ма дипломатами та журналістами 6 вересня прибув до Джакарти. Візит до Індонезії на Східноазіатський саміт пройшов і вже 7 вересня делегація прилетіла до Дакки (Бангладеш). На їжу, яку в Бангладеш завантажили в літак Мід, що прямує до Індії, були відсутні взагалі будь-які документи. Незважаючи на це, їжу прийняли і завантажили в спеціальних возах на борт.

Щодо Лаврова, зазначається, що його їжа їде з ним із Росії у холодильнику. Але ось фрукти, салат і десерт для нього все ж таки забирали в Дакке без документів.

Після зустрічі з керівництвом Бангладеша Іл вилетів у напрямку до Нью-Делі. Делегація прибула до Індії напередодні початку заходу і загалом екіпаж провів там три дні. 11 вересня Лавров та Захарова вилетіли окремим бортом до Владивостока на Східний економічний форум, Іл – до Москви.

Проте за даними Telegram-каналу, залишившись без шефа співробітники МЗС закотили грандіозну п'янку на шляху з Нью-Делі до Москви – вони пили горілку. Під час гулянки 51-річному Андрію Якушину стало погано і дипломат окупував туалет, де провів понад годину. У пасажира, який напередодні вильоту сидів за одним столом із Лавровим та Захаровою, стався сильний розлад. Проте, те, що сталося, списали на кількість прийнятого спиртного.

Зазначається, що Якушин продовжив випивати і в Москві, лікуючи таким чином погане самопочуття. Лише за два дні після повернення з Індії, 13 вересня він звернувся до лікарні, де серед іншого йому поставили позитивний результат аналізу на холеру. Після цього кілька десятків пасажирів примусово госпіталізували та відправили на карантин.

Нагадаємо, 24 вересня Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі.

Теги: росія Сергій Лавров

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У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
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