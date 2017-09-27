У Гонконгу перекинувся автобус з пасажирами: щонайменше 19 жертв
- Сьогодні, 15:24
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ДТП у Гонконгу призвело до 19 жертв
Двоповерховий пасажирський автобус перекинувся на дорозі
Щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу. Про повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані поліції.
Двоповерховий пасажирський автобус, в якому знаходилися люди, перекинувся на дорозі.
Причина ДТП наразі не встановлена.
Нагадаємо, у ДТП в Дзержинському районі Красноярського краю Росії загинули вісім осіб, серед загиблих двоє маленьких дітей і 17-річна дівчина.