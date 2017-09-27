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    У Гонконгу перекинувся автобус з пасажирами: щонайменше 19 жертв

    Двоповерховий пасажирський автобус перекинувся на дорозі
    Щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу. Про повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані поліції. Двоповерховий пасажирський автобус, в якому знаходилися люди, перекинувся на дорозі. Причина ДТП наразі не встановлена. Нагадаємо, у ДТП в Дзержинському районі Красноярського краю Росії
    • Сьогодні, 15:24
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    ДТП у Гонконгу призвело до 19 жертв
    ДТП у Гонконгу призвело до 19 жертв

    Двоповерховий пасажирський автобус перекинувся на дорозі

    Щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу. Про повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані поліції.

    Двоповерховий пасажирський автобус, в якому знаходилися люди, перекинувся на дорозі.

    Причина ДТП наразі не встановлена.

    Нагадаємо, у ДТП в Дзержинському районі Красноярського краю Росії загинули вісім осіб, серед загиблих двоє маленьких дітей і 17-річна дівчина.

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