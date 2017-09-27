У Гонконгу перекинувся автобус з пасажирами: щонайменше 19 жертв

Двоповерховий пасажирський автобус перекинувся на дорозі

Щонайменше 19 людей загинули, ще приблизно 40 отримали травми внаслідок ДТП в китайському Гонконгу. Про повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані поліції. Двоповерховий пасажирський автобус, в якому знаходилися люди, перекинувся на дорозі. Причина ДТП наразі не встановлена. Нагадаємо, у ДТП в Дзержинському районі Красноярського краю Росії