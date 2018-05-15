У Грузії стартували військово-морські навчання НАТО

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Британський есмінець HMS Duncan

Навчання триватимуть до 18 травня

В акваторії грузинського порту Поті почалися військово-морські навчання за участю чотирьох кораблів країн-членів НАТО, які триватимуть до 18 травня.

З грузинського боку в них беруть участь лише катери берегової охорони МВС, оскільки після війни з Росією 2008 року в країни не залишилося ВМС.

Для участі у спільних навчаннях до грузинського узбережжя підійшли чотири кораблі Постійної військово-морської групи НАТО: флагман – есмінець HMS Duncan (Велика Британія), фрегати TCG Gemlik (Туреччина), BGS Drazki (Болгарія) і RS Regele Ferdinand (Румунія).

За словами командувача корабельної групою НАТО Майкла Атлі, метою спільних навчань в територіальних водах Грузії є підвищення рівня взаємодії і взаємосумісності військових структур Грузії і держав членів Північноатлантичного союзу.

У серпні 2008 року російські війська знищили практично всі кораблі ВМС Грузії. Лише кілька суден вдалося евакуювати в Батумі. Ці невеликі судна і стали основою сил берегової охорони міністерства внутрішніх справ країни, а військово-морські сили відтоді були скасовані.

До слова, Німеччина збільшить витрати на оборону до 1,5% від внутрішнього валового продукту до 2025 року попри вимогу НАТО витрачати 2%.

Джерело: Радіо Свобода