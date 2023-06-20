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Два дні ґвалтував та різав ножем: на Київщині поліція затримала зловмисника (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Два дні ґвалтував та різав ножем: на Київщині поліція затримала зловмисника (відео)
Нєбитов: «Мерзотник заманив 40-річну жінку до себе на роботу в Білій Церкві, залякав вбивством, скоїв сексуальне насильство»
фото: скріншот з відео Андрія Нєбитов

Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань

Моторошний випадок стався у Білій Церкві. Там чоловік дві доби ґвалтував жінку, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт. Про жахливий злочин повідомив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов і додав, що поліцейські вже повідомили зловмиснику про підозру.

«Мерзотник заманив 40-річну жінку до себе на роботу в Білій Церкві, залякав вбивством, скоїв сексуальне насильство», – розповів Нєбитов. 

Поліцейський зазначив, що постраждала благала зловмисника відпустити її, але той, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу.

«Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань», – зауважив Нєбитов. 

Травмовану жінку на вулиці помітив велопатруль. Правоохоронці затримали фігуранта та викликали на місце слідчих.

Зловмисник вже знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що в минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження. Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила київську ІТ-компанію, яка намагалася передати Росії інформацію з електронних систем прифронтової обласної військово-цивільної адміністрації.

Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону.

До слова, після скандальної закупівлі барабанів за 1 млн грн у шкільні укриття, депутати фракції «Удар» вручили виконувачу обов'язків голови Дніпровської РДА Павлу Бабію барабан «для зняття стресу».

Теги: Київщина поліція зґвалтування злочинець

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