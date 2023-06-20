Два дні ґвалтував та різав ножем: на Київщині поліція затримала зловмисника (відео)

Нєбитов: «Мерзотник заманив 40-річну жінку до себе на роботу в Білій Церкві, залякав вбивством, скоїв сексуальне насильство»

Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань

Моторошний випадок стався у Білій Церкві. Там чоловік дві доби ґвалтував жінку, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт. Про жахливий злочин повідомив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов і додав, що поліцейські вже повідомили зловмиснику про підозру.

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«Мерзотник заманив 40-річну жінку до себе на роботу в Білій Церкві, залякав вбивством, скоїв сексуальне насильство», – розповів Нєбитов.

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Поліцейський зазначив, що постраждала благала зловмисника відпустити її, але той, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу.

«Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань», – зауважив Нєбитов.

Травмовану жінку на вулиці помітив велопатруль. Правоохоронці затримали фігуранта та викликали на місце слідчих.

Зловмисник вже знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що в минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження. Фігуранту загрожує до 10 років за ґратами.

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