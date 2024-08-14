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Прем'єр-міністр Японії заявив, що залишить свою посаду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Японії заявив, що залишить свою посаду
Кішіда більше не очолюватиме уряд Японії
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Японії вирішив не висуватися на другий термін

Чинний прем'єр-міністр Японії і голова правлячої в країні Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Фуміо Кішіда не висуватиметься на другий термін на виборах голови партії, які відбудуться у вересні. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на високопоставлені джерела в урядових колах.

«Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда вирішив, що не братиме участі у виборах від правлячої Ліберально-демократичної партії наступного місяця», – повідомляє видання. Це означає, що у Японії скоро буде новий очільник уряду.

За даними агентства, Кішіда ухвалив рішення не висувати свою кандидатуру на виборах голови ЛДП, проте причина такого рішення поки що не розкривається.

У вересні пройдуть вибори голови правлячої Ліберально-демократичної партії Японії, головою якої наразі є Кішіда, рейтинг якого вже котрий місяць тримається на рекордно низькому рівні. Переможець стане наступним прем’єр-міністром країни

Видання нагадує, що кілька фракцій ЛДП виявилися залученими до скандалу зі збором коштів. Нещодавні опитування громадської думки показують, що уряд Кісіди має низький рейтинг схвалення.Західні оглядачі вважають, що наступник Кішіди зіткнеться зі зростанням цін, ескалацією геополітичної напруженості та потенційним поверненням Дональда Трампа на пост президента США наступного року

Нагадаємо, Кішіда вступив на посаду прем'єр-міністра Японії 4 жовтня 2021 року після того, як став президентом ЛДП з 29 вересня 2021-го.

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Теги: міністр вибори Японія рейтинг партії

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