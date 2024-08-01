Росія пригрозила Японії: усе через допомогу Україні

PAC-3 до систем Patriot для перехоплення повітряних об’єктів

«Москва буде розглядати Токіо як вороже налаштоване стосовно Росії, якщо японські ракети будуть передані українській армії», – Настасьїн

Заступник офіційного представника МЗС РФ Андрій Настасьїн заявив, що Росія вживатиме контрзаходів проти Японії, якщо Україна отримає японські ракети-перехоплювачі PAC-3 до ЗРК Patriot. Про це повідомляє NHK.

«Москва буде розглядати Токіо як вороже налаштоване стосовно Росії, якщо японські ракети будуть передані українській армії», – зазначив Настасьїн.

Ракети PAC-3 – оборонна зброя, призначена для перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет, якими Росія обстрілює Україні.

Представник МЗС додав, що РФ вживатиме найрішучіших заходів у разі отримання Україною ракет-перехоплювачів PAC-3.

«Росія залишає за собою право приймати найрішучіші контрзаходи, в тому числі в контексті своїх двосторонніх відносин із Японією», – сказав Настасьїн.

Раніше зазначалося, що Японія вперше передасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 вітчизняного виробництва для ЗРК Patriot.

До слова, Сполучені Штати та Японія спільно працюють над створенням нової ракети, яка збиватиме гіперзвукову зброю ймовірного супротивника. Загальна вартість спільної розробки ракети перевищить $3 млрд.