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Японія проводить масштабну евакуацію населення. Усе через тайфун

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Японія проводить масштабну евакуацію населення. Усе через тайфун
Тайфун був класифікований як «дуже сильний». Швидкість вітру становитиме 50 м/с з поривами до 70 м/с
ілюстративне фото: Depositphotos

Синоптики очікують, що тайфун «Шаньшань» завдасть удару вже завтра, 29 серпня, по південно-західному японському острову Кюсю

Через наближення тайфуну «Шаньшань» до південно-західного регіону, Японія розпочала евакуацію понад 800 тис. жителів. Як це повідомляє РБК-Україна, авіа та залізничні рейси були скасовані, а роботу вітчизняних заводів було призупинено, включаючи Toyota Motor.

Тайфун був класифікований як «дуже сильний». Швидкість вітру становитиме 50 м/с з поривами до 70 м/с.

«Потрібна максимальна обережність, враховуючи, що прогнози стосуються сильних вітрів, високих хвиль і припливів, яких досі не спостерігали», – попередило Японське метеорологічне агентство.

Синоптики очікують, що тайфун «Шаньшань» завдасть удару вже завтра, 29 серпня, по південно-західному японському острову Кюсю протягом наступних кількох днів. Після цього він наблизиться до центральних і східних регіонів. Появу тайфуну очікує і столиця Токіо.

Місцева влада префектури Кагосіма на острові Кюсю та центральних префектур Айчі та Сізуока видала розпорядження про евакуацію понад 800 000 жителів.

Зазначається, що в Айчі, де розташована штаб-квартира Toyota, двоє людей пропали безвісти. Припускається, що вони могли бути мешканцями будинку, який обвалився зсувом під час сильних дощів. За даними громадського японського мовника NHK, трьох мешканців будинку змогли врятувати з-під завалів.

Нагадаємо, у У Японії через тайфун Ampil, який очікували16 серпня, було скасовано близько 500 внутрішніх авіарейсів. Очікувалось, що тайфун Ampil  вируватиме Тихому океані, рухаючись на північ до Японії, і шторм принесе проливний дощ і сильний вітер на острови Ізу та прибережні райони регіонів Канто і Тохоку. 

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Теги: стихійні лиха погода Японія шторм вітер

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