У Ємені підірвали будинок екс-президента
- Сьогодні, 15:14
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Фото з відкритих джерел
Алі Абдалла Салех, екс-президент Ємену
Алі Абдалла Салех загинув на місці
У столиці Ємену Сані повстанці-хусити підірвали будинок екс-президента країни Алі Абдалли Салеха, повідомляє ВВС.
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У Twitter місцевого видання Yemen Post News повідомили, що президент загинув. Також оприлюднене фото, на якому, як стверджує видання, тіло Салеха з травмою голови.
Нагадаємо, що у столиці Ємену Сані унаслідок чотириденних зіткнень між повстанцями-хуситами та їхніми колишніми союзниками, прихильниками екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха загинули щонайменше 80 осіб.
Джерело: Громадське