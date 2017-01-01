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    У Ємені підірвали будинок екс-президента

    Алі Абдалла Салех загинув на місці
    У столиці Ємену Сані повстанці-хусити підірвали будинок екс-президента країни Алі Абдалли Салеха, повідомляє ВВС.  [READ_MORE] У Twitter місцевого видання Yemen Post News повідомили, що президент загинув. Також оприлюднене фото, на якому, як стверджує видання, тіло Салеха з травмою голови. Нагадаємо, що
    • Сьогодні, 15:14
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    Алі Абдалла Салех, екс-президент Ємену
    Фото з відкритих джерел
    Алі Абдалла Салех, екс-президент Ємену

    Алі Абдалла Салех загинув на місці

    У столиці Ємену Сані повстанці-хусити підірвали будинок екс-президента країни Алі Абдалли Салеха, повідомляє ВВС. 

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    У Twitter місцевого видання Yemen Post News повідомили, що президент загинув. Також оприлюднене фото, на якому, як стверджує видання, тіло Салеха з травмою голови.

    Нагадаємо, що у столиці Ємену Сані унаслідок чотириденних зіткнень між повстанцями-хуситами та їхніми колишніми союзниками, прихильниками екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха загинули щонайменше 80 осіб.

    Джерело: Громадське

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