У Європарламенті наступного тижня розглянуть питання російської пропаганди

Євродепутати зазначили, що Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС від початку анексії Криму

Пленарна сесія Європейського парламенту в Страсбурзі планує обговорити питання про російську пропаганду 17 січня. Про це йдеться у заключному проекті порядку денного, оприлюдненому на сайті ЄП. Обговорення під заголовком «Росія — вплив пропаганди на держави-члени ЄС» намічене на другу половину дня 17 січня



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Євродепутати зазначили, що Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС від початку анексії Криму

Пленарна сесія Європейського парламенту в Страсбурзі планує обговорити питання про російську пропаганду 17 січня. Про це йдеться у заключному проекті порядку денного, оприлюдненому на сайті ЄП.

Обговорення під заголовком «Росія — вплив пропаганди на держави-члени ЄС» намічене на другу половину дня 17 січня і триватиме не менше 60 хвилин, сказано в проекті порядку денного.

Нагадаємо, у 2016 році Європейський парламент прийняв резолюцію щодо протидії пропаганди проти Євросоюзу, що йде від Росії та ісламістських терористичних угруповань.

Євродепутати зазначили, що Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС від початку анексії Криму та гібридної війни на Донбасі.

Раніше Велика Британія і Польща планували спільний проект з протидії російським інформаційним операціям у регіоні.