У Європі обговорюють створення систему ПРО за участі України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найімовірніший наступник Юнкера хоче створити систему ПРО в ЄС за участі України

Офіційний кандидат на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії, німецький євродепутат Манфред Вебер вважає, що Євросоюз має побудувати систему протиракетної оборони за участі України. Про це він заявив у виступі на безпековій конференції, повідомляє з Мюнхена «Європейська правда».

Вебер наголосив, що його ініціатива викликана ядерною загрозою та має допомогти подолати розділення Європи по лінії Схід-Захід.

Потребу у створенні нової протиракетної системи він обґрунтував розривом «ядерної угоди» Росії та США – Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

«Дія ДРСМД завершилася, і ми опинилися перед новими викликами. (Цьому можливо протистояти) якщо ми запропонуємо спільно побудувати протиракетну систему – Німеччина, Франція, Польща, Литва, Україна. Йдеться не про наступальну, а про систему захисту», - пояснив Вебер свою ініціативу.

На думку німецького політика, це допоможе повернути єдність на європейський континент у період зростання ядерної загрози

«Це те, що справді зможе переконати людей в Польщі, в Україні, що ми можемо запропонувати захист... Це те що зможе об’єднати Європу», - заявив він.

Порошенко, який був присутній на цій панельній дискусії, заявив про підтримку даної ідеї.

«Україна буде щасливою стати частиною будь-якої безпекової ініціативи», - заявив він.