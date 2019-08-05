У Китаї через повінь загинуло дев’ять людей
Сильна злива, результатом якої стала повінь, пройшла в неділю, 4 серпня, в провінції Хубей
Місцева влада інформує, що від негоди врятували 61 людину
У Китаї через повінь загинули щонайменше дев’ять людей. Про це повідомляє Синьхуа в понеділок, 5 серпня.
Зазначається, що сильна злива, результатом якої стала повінь, пройшла в неділю, 4 серпня, в провінції Хубей.
«У результаті дев’ять людей загинули, ще четверо зникли безвісти. Особи загиблих вже підтвердили», йдеться у повідомленні.
Також місцева влада інформує, що від негоди вдалося врятувати 61 людину. Служби порятунку продовжують шукати можливо людей.
Нагадаємо, що ранішеу В'єтнамі жертвами повені стали п'ять людей, ще 14 - зникли безвісти, пошкоджено півсотні будинків.
Також повідомлялося, що 28 липня жертвами повеней в Індії стали понад 200 осіб.