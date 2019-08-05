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    У світі

    У Китаї через повінь загинуло дев’ять людей

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    Сильна злива, результатом якої стала повінь, пройшла в неділю, 4 серпня, в провінції Хубей - У Китаї через повінь загинуло дев’ять людей
    Сильна злива, результатом якої стала повінь, пройшла в неділю, 4 серпня, в провінції Хубей

    Місцева влада інформує, що від негоди врятували 61 людину

    У Китаї через повінь загинули щонайменше дев’ять людей. Про це повідомляє Синьхуа в понеділок, 5 серпня.

    Зазначається, що сильна злива, результатом якої стала повінь, пройшла в неділю, 4 серпня, в провінції Хубей.

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    «У результаті дев’ять людей загинули, ще четверо зникли безвісти. Особи загиблих вже підтвердили», йдеться у повідомленні.

    Також місцева влада інформує, що від негоди вдалося врятувати 61 людину. Служби порятунку продовжують шукати можливо людей.

    Нагадаємо, що ранішеу В'єтнамі жертвами повені стали п'ять людей, ще 14 - зникли безвісти, пошкоджено півсотні будинків.

    Також повідомлялося, що 28 липня жертвами повеней в Індії стали понад 200 осіб.

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