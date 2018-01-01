У Конгресі вирішили розсекретити меморандум про стеження за Трампом

Такий крок потенційно ставить під загрозу джерела і методи розвідки

Член Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США (the House Intelligence Committee) Адам Шифф (Adam Schiff) заявив про те, що його колеги по комітету проголосували за те, щоб опублікувати секретний меморандум, в якому нібито показано упереджене ставлення міністерства юстиції до президента США. Про це повідомляє Reuters. «Я



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Адам Шифф

Такий крок потенційно ставить під загрозу джерела і методи розвідки

Член Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США (the House Intelligence Committee) Адам Шифф (Adam Schiff) заявив про те, що його колеги по комітету проголосували за те, щоб опублікувати секретний меморандум, в якому нібито показано упереджене ставлення міністерства юстиції до президента США.

Про це повідомляє Reuters.

«Я думаю, що ми перейшли дуже сумну лінію в цьому комітеті, де вперше за 10 років або близько того, що я перебуваю в комітеті, було проведено голосування, яке політизує процес розсекречення та потенційно ставить під загрозу джерела і методи розвідки», - сказав Шифф.

На думку Шиффа, день став «сумним» для комітету, так як його члени до того ж проголосували проти публікації проекту меморандуму, запропонованого демократами, який суперечить доповіддю республіканців.

Рішення комітету дає Дональду Трампу до 5 днів на те, щоб прийняти остаточне рішення про публікацію секретного документа.

Раніше 65 американських конгресменів звернулися до комітету з розвідки Палати представників з вимогою розсекретити документ. Згідно заяви республіканців, у документі мова йде про неправомірне стеження спецслужб в період передвиборної гонки з тим, щоб підірвати кампанію Трампа.