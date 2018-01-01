У Кремлі пояснили, чому в Росії не треба пускати жінок до влади

Владислав Сурков вважає, що прихід жінок до влади призводить до краху держав

Радник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у своїй колонці для видання «Русский Пионер» висловив думку про те, чому в Росії не треба пускати жінок до влади. Сурков вважає, що прихід жінок до влади призводить до краху держав. Свою позицію він пояснює прикладами з історії, стверджуючи, що Аристотель пояснював



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Владислав Сурков

Владислав Сурков вважає, що прихід жінок до влади призводить до краху держав

Радник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у своїй колонці для видання «Русский Пионер» висловив думку про те, чому в Росії не треба пускати жінок до влади.

Сурков вважає, що прихід жінок до влади призводить до краху держав. Свою позицію він пояснює прикладами з історії, стверджуючи, що Аристотель пояснював падіння Спарти непомірно збільшеним впливом «слабкої» статі; що прийняття християнства Оленою, матір'ю імператора Костянтина, ознаменувало крах язичницької Римської Імперії, а активне втручання Катерини Медічі в політику трьох своїх синів-королів Франції відбувалося на тлі епічного краху Будинки Валуа.

Тим же часом Сурков пише, що політичні системи потребують жінок, коли видихаються після бурхливого зростання і досягають у своєму розвитку пізньої, термінальній стадії. «Тому, хоча не всі правительки схожі на сестер милосердя, все-таки їх правління прийомами і стилем зазвичай нагадує догляд за хворим, порожні турботи в безнадійній клінічній ситуації (після правління чоловіків — Ред.)».

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія Росії зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.