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    У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні

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    У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні - У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні
    У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні

    Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь, яку спричинили сильні зливи напередодні

    Внаслідок вимкнення системи подачі кисню у мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) загинули 10 пацієнтів з Covid-19. Про це повідомляє El Universal.

    Зазначається,що шестеро пацієнтів загинули у відділенні для хворих на Covid-19, ще четверо - у реанімаційному відділенні.

    Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь у місті Тула, штат Ідальго. Її спричинили сильні зливи напередодні.

    Внаслідок повені були затоплені приміщення, де знаходиться система енергопостачання інституту. Рівень води там досягав 1-2 метрів. Це спричинило відключення електроенергії та вихід з ладу медичного обладнання.

    Наразі міська влада направила до медзакладу балони з киснем, щоб уникнути нових жертв.

    Теги: влада повінь
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    У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні