У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні

Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь, яку спричинили сильні зливи напередодні

Внаслідок вимкнення системи подачі кисню у мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) загинули 10 пацієнтів з Covid-19. Про це повідомляє El Universal.

Зазначається,що шестеро пацієнтів загинули у відділенні для хворих на Covid-19, ще четверо - у реанімаційному відділенні.

Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь у місті Тула, штат Ідальго. Її спричинили сильні зливи напередодні.

Внаслідок повені були затоплені приміщення, де знаходиться система енергопостачання інституту. Рівень води там досягав 1-2 метрів. Це спричинило відключення електроенергії та вихід з ладу медичного обладнання.

Наразі міська влада направила до медзакладу балони з киснем, щоб уникнути нових жертв.