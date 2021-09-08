У Мексиці 10 людей загинули через відключення кисню у лікарні
Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь, яку спричинили сильні зливи напередодні
Зазначається,що шестеро пацієнтів загинули у відділенні для хворих на Covid-19, ще четверо - у реанімаційному відділенні.
Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь у місті Тула, штат Ідальго. Її спричинили сильні зливи напередодні.
Внаслідок повені були затоплені приміщення, де знаходиться система енергопостачання інституту. Рівень води там досягав 1-2 метрів. Це спричинило відключення електроенергії та вихід з ладу медичного обладнання.
Наразі міська влада направила до медзакладу балони з киснем, щоб уникнути нових жертв.