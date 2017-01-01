За знесенням будівлі спостерігали сотні місцевих жителів, велася онлайн-трансляція

Влада штату Мічиган намагалася підірвати стадіон «Сільвердоум» на 80 тисяч глядачів, але у них нічого не вийшло. На будівлю закріпили кілька зарядів і зробили керовані вибухи, однак спрацювала тільки частина з них. У компанії Adamo Group заявили, що вибухи не змогли зруйнувати основні колони — деякі заряди просто не спрацювали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спроба підірвати стадіон «Сільвердоум» у Мічигані

За знесенням будівлі спостерігали сотні місцевих жителів, велася онлайн-трансляція

Влада штату Мічиган намагалася підірвати стадіон «Сільвердоум» на 80 тисяч глядачів, але у них нічого не вийшло. На будівлю закріпили кілька зарядів і зробили керовані вибухи, однак спрацювала тільки частина з них.

У компанії Adamo Group заявили, що вибухи не змогли зруйнувати основні колони — деякі заряди просто не спрацювали через проблеми з електропроводкою. Тепер підрив фундаменту повторять ще раз або знесуть колони на екскаваторах.

Як зазначило видання Detroit Free Press, рано вранці до «Сільвердоуму» приїхали кілька сотень місцевих жителів, щоб побачити підрив стадіону 1975 року. Інші спостерігали за знесенням в прямому ефірі через стрімінгові сервіси.





У Мічигані підірвали стадіон, але він вистояв

За знесенням будівлі спостерігали сотні місцевих жителів, велася онлайн-трансляція

Влада штату Мічиган намагалася підірвати стадіон «Сільвердоум» на 80 тисяч глядачів, але у них нічого не вийшло. На будівлю закріпили кілька зарядів і зробили керовані вибухи, однак спрацювала тільки частина з них.

У компанії Adamo Group заявили, що вибухи не змогли зруйнувати основні колони - деякі заряди просто не спрацювали через проблеми з електропроводкою. Тепер підрив фундаменту повторять ще раз або знесуть колони на екскаваторах.

Як зазначило видання Detroit Free Press, рано вранці до «Сільвердоуму» приїхали кілька сотень місцевих жителів, щоб побачити підрив стадіону 1975 року. Інші спостерігали за знесенням в прямому ефірі через стрімінгові сервіси.

Джерело: tjournal.ru