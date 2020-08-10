Країни Люблінського трикутника виступили зі спільною заявою щодо протестів у Білорусі

Про це повідомляє МЗС України.

«Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.», — йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ наголошують, що для подальшого розвитку Білорусі необхідними є повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права.

«Ми впевнені, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь. За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові. Благополуччя та процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи та особливо для нашого регіону. Усі ми зацікавлені у продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, заснованої на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного та стабільного майбутнього», — наголосили міністри.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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