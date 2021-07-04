У Дніпрі госпіталізували жінку, яка застрягла у тістозмішувальній машині

Аби визволити жінку із кухонного гаджета, знадобилося 4 рятувальників

У Дніпрі рятувальникам довелося визволяти жінку, рука якої застрягла у тістозмішувальній машині. Інцидент трапився на вулиці Інженерній, що у Шевченківському районі міста.

Як ідеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, надзвичайники звільнили кінцівку потерпілої за допомогою електроножиць. Опісля «швидка» доправила її у Міську клінічну лікарню №16 для госпіталізації.

Аби визволити жінку із кухонного гаджета, знадобилося 4 рятувальників.

Напередодні у Дніпрі трапилася жахлива аварія. Після жорсткого зіткнення авто загорілося, загинула дівчина.

Нагадаємо, 2 червня, у Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня.

Також одразу кілька знімальних груп місцевих телеканалів зазнали нападу у Дніпрі під час висвітлення демонтажу рекламних конструкцій на проспекті Пушкіна увечері в п’ятницю 2 липня. Керівники телеканалів D1 та ОТВ підтвердили побиття своїх операторів та пошкодження знімальної техніки.