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    У Дніпрі госпіталізували жінку, яка застрягла у тістозмішувальній машині

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    Надзвичайники звільнили кінцівку потерпілої за допомогою електроножиць - У Дніпрі госпіталізували жінку, яка застрягла у тістозмішувальній машині
    Надзвичайники звільнили кінцівку потерпілої за допомогою електроножиць
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    Аби визволити жінку із кухонного гаджета, знадобилося 4 рятувальників

    У Дніпрі рятувальникам довелося визволяти жінку, рука якої застрягла у тістозмішувальній машині. Інцидент трапився на вулиці Інженерній, що у Шевченківському районі міста.

    Як ідеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, надзвичайники звільнили кінцівку потерпілої за допомогою електроножиць. Опісля «швидка» доправила її у Міську клінічну лікарню №16 для госпіталізації.

    Аби визволити жінку із кухонного гаджета, знадобилося 4 рятувальників.

    Напередодні у Дніпрі трапилася жахлива аварія. Після жорсткого зіткнення авто загорілося, загинула дівчина.

    Нагадаємо, 2 червня, у Харкові син народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У автівці разом з сином нардепа перебували двоє його дітей та няня.

    Також одразу кілька знімальних груп місцевих телеканалів зазнали нападу у Дніпрі під час висвітлення демонтажу рекламних конструкцій на проспекті Пушкіна увечері в п’ятницю 2 липня. Керівники телеканалів D1 та ОТВ підтвердили побиття своїх операторів та пошкодження знімальної техніки.

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    Теги: ЗМІ ДСНС Дніпро партії аварія
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    У Дніпрі госпіталізували жінку, яка застрягла у тістозмішувальній машині