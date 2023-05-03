У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото)

Флешмоб проводили під гаслом «Об’єднані за свободу преси. Правду не придушити!»

Молдовські журналісти продемонстрували солідарність із українськими колегами

У Кишиневі, 3 травня, біля посольства РФ, відбувся мітинг журналістів. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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Журналісти зібралися продемонструвати солідарність із колегами, які продовжують висвітлювати агресію Росії проти України, в День незалежної преси. Флешмоб проводили під гаслом «Об’єднані за свободу преси. Правду не придушити!» та «Ні – війні!».

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Нагадаємо, що правоохоронці затримали віцеголову проросійської партії «Шор» Марину Таубер у Кишиневі. Зазначимо, що представники проросійської партії «Шор» неодноразово організовували антиурядові у Молдові з метою дестабілізувати ситуацію у країні.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Придністров'ям відбулася акція проти режиму Тирасполя. Молдованські активісти влаштували акцію протесту біля незаконних пропускних пунктів на в'їзді в окуповане Придністров'я. Вони вимагали прибрати блокпости окупантів.

До слова, Україна піднялася в рейтингу свободи преси з 106-го на 79-те місце – це пов'язано із економічною стабілізацією більшості ЗМІ. Також зменшився вплив олігархів на журналістику, але в категорії безпеки – Україна посідає передостаннє місце в світі. Це пов’язано з військовими злочинами Росії проти працівників ЗМІ в Україні. Україну у рейтингу випереджають десятки африканських країн та Грузія, а Росія у цьому році опустилася на 9 позицій і займає 164 місце.