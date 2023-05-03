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У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото)
Флешмоб проводили під гаслом «Об’єднані за свободу преси. Правду не придушити!»
фото: glavcom.ua

Молдовські журналісти продемонстрували солідарність із українськими колегами

У Кишиневі, 3 травня, біля посольства РФ, відбувся мітинг журналістів. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Журналісти зібралися продемонструвати солідарність із колегами, які продовжують висвітлювати агресію Росії проти України, в День незалежної преси. Флешмоб проводили під гаслом «Об’єднані за свободу преси. Правду не придушити!» та «Ні – війні!».

У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото) фото 1
У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото) фото 2
У Молдові під посольством Росії протестували журналісти (фото) фото 3

Нагадаємо, що правоохоронці затримали віцеголову проросійської партії «Шор» Марину Таубер у Кишиневі. Зазначимо, що представники проросійської партії «Шор» неодноразово організовували антиурядові у Молдові з метою дестабілізувати ситуацію у країні.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Придністров'ям відбулася акція проти режиму Тирасполя. Молдованські активісти влаштували акцію протесту біля незаконних пропускних пунктів на в'їзді в окуповане Придністров'я. Вони вимагали прибрати блокпости окупантів. 

До слова, Україна піднялася в рейтингу свободи преси з 106-го на 79-те місце – це пов'язано із економічною стабілізацією більшості ЗМІ. Також зменшився вплив олігархів на журналістику, але в категорії безпеки – Україна посідає передостаннє місце в світі. Це пов’язано з військовими злочинами Росії проти працівників ЗМІ в Україні. Україну у рейтингу випереджають десятки африканських країн та Грузія, а Росія у цьому році опустилася на 9 позицій і займає 164 місце. 

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Теги: Молдова акція активісти журналіст

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