Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
Російські чиновники п’ють зранку до вечора
Російські високопоставлені чиновники з ранку до вечора п'ють. Загальний алкоголізм спричинений «стресом», розповів російський журналіст та активіст, політтехнолог, який раніше працював на Кремль, Ростислав Мурзагулов в інтерв’ю головреду видання «Гордон» Олесі Бацман. За його словами, сам російський диктатор Володимир Путін тривалий час не пив.
«Путін довгий час не пив і нічого не вживав. Я думаю, знаєте, усе-таки Путін, напевно, ендорфіни отримував від свого захоплення владою, цим всевладдям. Навіщо йому пити», – заявив експерт.
Активіст додав, що кадровий резерв Росії зубожів. «Там не пити не можна. Тому що там п'ють усі з ранку до вечора. Там о 13-й годині губернатор, який засаджує в себе пляшку горілки, – це звичайний губернатор. Тому що йому треба якось стрес заливати…», – пояснив співбесідник.
Раніше британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк».
Також Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої спецоперації проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.
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