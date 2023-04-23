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Російських журналістів не пустили до США, Лавров лютує та сипле погрозами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російських журналістів не пустили до США, Лавров лютує та сипле погрозами
Лавров відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде
фото з відкритих джерел

Лавров звинуватив США в боягузтві і дурості

Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.

«І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо», – заявив він.

При цьому він звинуватив США в боягузтві і дурості через рішення не видавати візи російським журналістам.

При цьому дипломатичне джерело «РИА Новости» пригрозило, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН.

«Американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення», – заявило джерело, згадавши незаконно заарештованого у РФ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Раніше США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН. 

Також повідомлялося, що США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня. Відмову отримали й інші члени російської делегації.

 

 

Теги: журналіст дипломатія США Сергій Лавров

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