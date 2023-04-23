Російських журналістів не пустили до США, Лавров лютує та сипле погрозами
Лавров звинуватив США в боягузтві і дурості
Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.
«І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо», – заявив він.
При цьому він звинуватив США в боягузтві і дурості через рішення не видавати візи російським журналістам.
При цьому дипломатичне джерело «РИА Новости» пригрозило, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН.
«Американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення», – заявило джерело, згадавши незаконно заарештованого у РФ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Раніше США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН.
Також повідомлялося, що США не видали візу міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву для участі у зустрічі голів поліцейських служб країн ООН (UNCOPS 2022), яка проходила в Нью-Йорку з 30 серпня по 1 вересня. Відмову отримали й інші члени російської делегації.
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