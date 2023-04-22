Російських пропагандистів шокувала українська пісня
Російський журналіст заявив, що подібні пісні не що інше, як справжній прояв нацизму
Пісня української співачки Маші Кондратенко «Ванька-встанька» шокувала російських пропагандистів. Їх обурив виступ артистки у шоу «95 квартал».
Не менше ніж слова композиції, пропагандистів нажахав одяг Маші та її танцювального колективу. На сцену вони вийшли у чорних пакетах.
Російський журналіст заявив, що подібні пісні не що інше, як справжній прояв нацизму.
Нагадаємо, «Ванька-встанька» – жартівливий хіт про те, що російським окупантам краще забиратися з української землі, інакше їх доправлять додому у чорних пакетах.
Нагадаємо, росіяни почали красти в українців популярні пісні про війну.
Раніше пісня про російського окупанта «Ваньку-встаньку» очолила рейтинг українських хітів в YouTube. За два тижні кліп набрав 2,4 млн переглядів.
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