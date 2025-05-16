Пентагон розробив план системи оборони «Золотий купол»

Пентагон заявив про розробку початкового плану системи оборони «Золотий купол»

Міністерство оборони США завершило розробку архітектури та плану впровадження системи протиракетної оборони «Золотий купол». Як повідомляє «Главком», про це повідомив офіційний представник Пентагону Шон Парнелл у заяві для Bloomberg. Робота над проєктом розпочалася після указу президента Дональда Трампа від 27 січня.

«Ми зібрали найкращих фахівців для вивчення всіх варіантів, що поєднують сучасні технології ПРО з передовими інноваціями», – зазначив Парнелл.

Під час презентації у Білому домі Трамп заявив, що прогнозована економія від зниження цін на рецептурні препарати зможе покрити витрати на створення системи. «Цього вистачить на «Золотий купол» із надлишком», – сказав президент, не уточнюючи конкретних сум.

Однак, як зазначає видання, досі відсутня чітка інформація про терміни реалізації проєкту, його вартість та технічні характеристики. Ця невизначеність викликала невдоволення серед конгресменів, які відповідають за затвердження оборонного бюджету.

Нагадаємо, ще у лютому космічні сили США створюють команду для опрацювання ідеї створення системи ППО для США «Золотий купол».

До слова, нова система протиракетної оборони, що розробляється США, передбачає розгортання засобів перехоплення в космічному просторі, оснащених лазерами для знищення ядерної зброї.