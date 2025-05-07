Своїм мотивом депутати назвали «подолати все більшу спіраль конфронтації та ескалації у Європі»

У Москві євродепутати збираються зустрічатися з членами російської Держдуми

Серед гостей урочистостей у Москві до 9 травня буде невелика група депутатів Європарламенту, зокрема двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт. Як передає «Главком», про це повідомляє Spiegel.

Соратники Вагенкнехт, євродепутати Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург заявили, що будуть брати участь в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня та що з ними їдуть ще троє євродепутатів – з Чехії, Словаччини та Кіпру.

У Москві вони збираються зустрічатися з членами російської Держдуми та іншими представниками політичної і культурної сфери.

Своїм мотивом вони назвали «подолати все більшу спіраль конфронтації та ескалації у Європі».

Фірменіх і фон дер Шуленбург стверджують, що після того планують їхати до Києва та контактували з цього приводу з посольством України. Рут Фірменіх називають людиною із близького оточення Сари Вагенкнехт, вона працювала з нею з 2004 року.

Сама Сара Вагенкнехт на запитання щодо поїздки однопартійців до Москви сказала, що не бачить у цьому нічого скандального.

«Вони їдуть до Москви покласти вінок до пам’ятника невідомому солдату до 80-ї річниці звільнення. Не знаю, що можна сказати проти цього. Вони не будуть брати участі у військовому параді чи подібних державних подіях», – сказала політикиня.

Нагадаємо, німецька політикиня Сара Вагенкнехт, яка очолює ультралівий «Альянс Сари Вагенкнехт», назвала російського диктатора Володимира Путіна злочинцем. Через російську агресію Вагенкнехт дистанціювалася від Путіна, заявивши, що засуджує війну. «Я вважаю політиків, які починають війни, включаючи Володимира Путіна, злочинцями», – підкреслила вона.

Раніше лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт запропонувала проросійський «план» завершення війни Росії проти України. Вагенкнехт запропонувала країнам Заходу припинити поставки озброєнняв Україну. За її планом, в обмін на це російський диктатор Володимир Путін має нібито «погодитися на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту».

Також Вагенкнехт вважає, що правильним також буде «запитати людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати, на референдумі під наглядом ООН».