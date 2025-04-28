Стало відомо, де саме в Росії живе Янукович

Янукович обрав для життя елітний район під Москвою

Колишній президент України Віктор Янукович наразі перебуває в Московській області РФ. Як передає «Главком», про це заявив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офіса генпрокурора Денис Іванов у коментарі журналістам після оголошення вироку експрезиденту, цитує «Інтерфакс-Україна».

«За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району», – повідомив Іванов.

За словами Іванова, інший підсудний – екззаступник начальника УДО України Костянтин Кобзарь наразі проживає у Москві.

Барвиха відома як елітне передмістя Москви, розташоване за 6 км від московської окружної дороги. Тут знаходяться престижні котеджні селища, такі як Барвиха-2, Барвиха Club і Барвиха Village. Селище приваблює відомих діячів бізнесу, культури та політики завдяки високому рівню безпеки, розвиненій інфраструктурі та близькості до столиці.

Так, колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

Зауважимо, що після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи відкрили проти нього близько десяти кримінальних проваджень. Він фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» і «Сухолуччя», фальсифікацію голосувань за «диктаторські закони», злочини проти учасників Майдану, а також численні тяжкі економічні правопорушення та отримання хабаря, замаскованого під гонорар за книжки.

2021 року Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.