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У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
Місцеві жителі розповідають, що перед загорянням чули «гучну бавовну»
фото: скріншот із відео

Поруч із училищем розташовуються стрільбища та автомобільна заправка

У Росії 6 жовтня спалахнула потужна пожежа. У столичному районі Кузьминки горить Московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони РФ. Причиною пожежі могла стати атака безпілотника: місцеві жителі розповідають про вибух і звуки, схожі на стрілянину, інформують російські ЗМІ.

«У Кузьминках – пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбища та автомобільна заправка», – зазначено в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно стовп диму, що здіймається у небо.

Видання також наводять свідчення місцевих жителів. Вони розповідають, що перед загорянням чули «гучну бавовну», а також нетривалу стрілянину. Не виключено, що це була спроба збити дрон.

Це училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.

Раніше у Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств.

Також 3 жовтня у російському місті Новосибірськ згоріло обласне управління Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Раніше, підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Також на Курщині представники підпілля порушили роботу залізничної гілки, яку росіяни використовують для постачання військової техніки та боєприпасів. За даними партизанів, ця залізнична лінія має для ворога стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті.

Також на обох в’їздах до міста Євпаторія на території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни почали споруджувати фортифікаційні споруди. Про це повідомили партизани руху «АТЕШ» та показали знімки споруд окупантів.

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Теги: пожежа вибух автомобіль заправка росіяни

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