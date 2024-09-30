Партизани влаштували диверсію на залізниці в Курській області (відео)

Диверсія була влаштована в районі між Курськом та Золотухіно на півночі регіону

Пошкоджена залізнична лінія має для ворога стратегічне значення

На Курщині представники підпілля порушили роботу залізничної гілки, яку росіяни використовують для постачання військової техніки та боєприпасів. Про це повідомив український партизанський рух «Атеш».

«Наші агенти підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку збройні сили РФ доставляють техніку та боєприпаси на Курский відрізок фронту», – йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, ця залізнична лінія має для ворога стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті.

Підпільний рух пояснив, що порушення роботи цієї гілки «послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортування важливої ​​військової техніки».

Також «Атеш» оприлюднив у мережі кадри щодо проведеної у Курській області диверсії. Судячи з представленої мапи, вона була влаштована в районі між Курськом та Золотухіно на півночі регіону.

🔥На Курщині представники партизанського руху «Атеш» порушили роботу залізничної гілки, яку росіяни використовують для постачання військової техніки та боєприпасів. pic.twitter.com/0ixOMSjjYM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 30, 2024

Нагадаємо, американські аналітики ISW пояснюють, що Російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, адже має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті.

Днями повідомлялось, що Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом росіяни відбили понад 10 населених пунктів.

До слова, росіяни провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тепер російський диктатор Володимир Путін вимагає від ФСБ виправляти помилки.

За оцінками Bild, великий наступ російських військ у Курській області обернувся провалом.