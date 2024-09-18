Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш
У «Лісах України» наголосили, що відвідування прикордонних лісів суворо заборонено – це небезпечно для життя
фото з відкритих джерел

У лісових масивах Свеського лісництва ДП «Ліси України» виявили небезпечну бляшанку із запальною сумішшю

Росіяни скидають на прикордонні території Сумської області бляшанки із запальною сумішшю, які провокують загоряння. Про це повідомляє Північний лісовий офіс ДП «Ліси України». 

Так, у лісових масивах Свеського лісництва ДП «Ліси України» виявили небезпечну бляшанку із запальною сумішшю. Директор філії Олег Маруха пояснює, що загарбники використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі.

Бляшанка із запальною сумішшю
Бляшанка із запальною сумішшю
фото: Північний лісовий офіс

«Дрони літають над нашими лісами щодня, – розповідає директор. – Буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин. Там, де дозволяють військові, ми прокладаємо мінералізовані смуги, щоб стримати поширення вогню, але, на жаль, не всюди ми маємо доступ».

У «Лісах України» наголосили, що відвідування прикордонних лісів суворо заборонено – це небезпечно для життя.

«Якщо ви натрапили на подібний предмет, ні в якому разі не чіпайте його! Відійдіть назад тим же шляхом, що прийшли, і негайно викличте: рятувальників за номером 101, поліцію за номером 102, або повідомте про знахідку військовим» , - повідомили у Північному лісовому офісі ДП «Ліси України».

Нагадаємо, на Черкащині у селі Вергуни триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Також на Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Черкаській та у Полтавській областях.

На початку вересня унаслідок масштабної лісової пожежі у селі Студенок на Харківщині постраждали місцева мешканка та рятувальник. Пожежу гасили надзвичайники з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Було залучено 77 одиниць техніки 275 чоловік особового складу.

Читайте також:

Теги: військові росіяни ліс пожежна небезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого
Ймовірна страта мечем українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Вчора, 11:17
Рятувальники визволили песика з охопленого вогнем будинку
У Харкові рятувальники дістали з 12-го поверху зруйнованого росіянами будинку господаря та його собаку
15 вересня, 18:49
ДТП на трасі Львів – Стрий
На Львівщині автобус зіштовхнувся з вантажівкою: загинув військовий (відео)
9 вересня, 10:03
Керовані авіабомби загарбники скинули на Сумську, Степанівську, Річківську, Ямпільську, Хотінську, Миропільську, Тростянецьку та Юнаківську громади
Росіяни за добу 55 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини
6 вересня, 00:36
Міста Лаппеенранта, Йоенсуу та Іматра хочуть скасувати російську мову у школах
Влада Фінляндії взялась за закриття російських шкіл – Iltalehti
5 вересня, 08:53
У Києві повітряна тривога триває вісім годин через атаку безпілотників
Атака дронів на столицю та Білорусь підняла в небо винищувачі: головне за ніч
5 вересня, 08:29
Винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, 26 серпня
В Україні розбився американський винищувач F-16: деталі від The Wall Street Journal
29 серпня, 18:04
Cолдатів, яких росіяни перекидають у Білгородську область, можуть застосовувати у подальших штурмах
Росіяни перекидають війська у Білгородську область: ЗСУ назвали цілі ворога
28 серпня, 19:39
Вночі Москву атакували безпілотники
Робота ППО на Київщині та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
21 серпня, 08:05

Події в Україні

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, є загиблий та поранені
На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш
На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш
Відключення світла: як діятимуть графіки 19 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 19 вересня
Україна втратила 80 тисяч військових? Нардеп прокоментував дані WSJ
Україна втратила 80 тисяч військових? Нардеп прокоментував дані WSJ
На Харківщині фіксуються масові випадки отруєння серед окупантів
На Харківщині фіксуються масові випадки отруєння серед окупантів
Ворог атакував Кропивницький, є загиблий і поранена (фото)
Ворог атакував Кропивницький, є загиблий і поранена (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
11K
Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua