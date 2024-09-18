На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш

У «Лісах України» наголосили, що відвідування прикордонних лісів суворо заборонено – це небезпечно для життя

У лісових масивах Свеського лісництва ДП «Ліси України» виявили небезпечну бляшанку із запальною сумішшю

Росіяни скидають на прикордонні території Сумської області бляшанки із запальною сумішшю, які провокують загоряння. Про це повідомляє Північний лісовий офіс ДП «Ліси України».

Так, у лісових масивах Свеського лісництва ДП «Ліси України» виявили небезпечну бляшанку із запальною сумішшю. Директор філії Олег Маруха пояснює, що загарбники використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі.

Бляшанка із запальною сумішшю фото: Північний лісовий офіс

«Дрони літають над нашими лісами щодня, – розповідає директор. – Буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин. Там, де дозволяють військові, ми прокладаємо мінералізовані смуги, щоб стримати поширення вогню, але, на жаль, не всюди ми маємо доступ».

У «Лісах України» наголосили, що відвідування прикордонних лісів суворо заборонено – це небезпечно для життя.

«Якщо ви натрапили на подібний предмет, ні в якому разі не чіпайте його! Відійдіть назад тим же шляхом, що прийшли, і негайно викличте: рятувальників за номером 101, поліцію за номером 102, або повідомте про знахідку військовим» , - повідомили у Північному лісовому офісі ДП «Ліси України».

Нагадаємо, на Черкащині у селі Вергуни триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Також на Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Черкаській та у Полтавській областях.

На початку вересня унаслідок масштабної лісової пожежі у селі Студенок на Харківщині постраждали місцева мешканка та рятувальник. Пожежу гасили надзвичайники з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Було залучено 77 одиниць техніки 275 чоловік особового складу.