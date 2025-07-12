Обстріл західної частини України: головне за ніч

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв

Ворог вдарив по Луцьку та Львову, стало відомо, коли у США з'явився план закупівель зброї для України, Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета підтримки.

Обстріл Західної України

Львів

Зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Луцьк

У ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.

План закупівель зброї для України від США

План закупівель зброї для України іншими країнами НАТО у США з’явився після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Експерт з питань оборони та безпеки Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Рафаель Лосс заявив, що за президентства Джо Байдена Штати були готові використовувати власні ресурси для надання військової допомоги Києву, але все змінилось після приходу Трампа у Білий дім.

«Після виборів політичний розрахунок був таким: якщо за Байдена США були готові використовувати власні ресурси для допомоги в обороні України, то адміністрація Трампа готова лише продавати американське озброєння», – наголошує Лосс.

Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета підтримки

Президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів.

«Новий пакет озброєнь підкреслить внутрішні розбіжності адміністрації щодо допомоги Україні, оскільки її боротьба з Росією триває вже третій рік», – зазначає видання.



Politico пише, що кошти надійдуть з фонду, схваленого Конгресом минулого року за часів президента Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони вилучати зброю з арсеналів американської армії для України.

«Фонд, відомий як президентський дозвіл на скорочення військових ресурсів, досі містить близько $3,8 млрд», йдеться у повідомленні.