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На Сахаліні згорів найдовший у Росії вугільний конвеєр

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Сахаліні згорів найдовший у Росії вугільний конвеєр
Конвеєр належить Східній гірничорудній компанії
скріншот з відео

Причиною загоряння начебто стала технічна несправність обладнання

У селі Нікольському в Сахалінській області загорівся найдовший вугільний конвеєр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора округу Федора Філіна.

Причиною пожежі начебто стала технічна несправність обладнання. Точні причини встановлять фахівці після проведення перевірки. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, її вже загасили. За словами російських ЗМІ, нібито згоріло 200 м транспортерної стрічки.

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Конвеєр належить Східній гірничорудній компанії. Це найдовший у Росії магістральний вугільний конвеєр завдовжки 23 км, який з'єднує Солнцевський розріз із морським портом Шахтарськ на західному узбережжі Сахаліну. Будівництво проєкту, на який було витрачено понад 7 млрд рублів, планувалося завершити вже цього року, а його запуск мав відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Окупанти атакували електровоз на Дніпропетровщині. Машиніст загинув, його помічник – поранений.

Як повідомлялося, на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів, під час виконання службових обов'язків, загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза. Також тієї ночі, на іншій ділянці на Донеччині, складач поїздів отримав осколкове поранення голови. Його транспортували до лікарні Мечникова в Дніпрі, де йому надають допомогу фахівці.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у Херсоні. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало вісім людей, потерпілих серед них немає.

До слова, «Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Представник «Укрзалізниці» наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки це можливо.

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Теги: росія потяг пожежа

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